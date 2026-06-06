Estos son los dos nuevos autos de lujo que ya se pueden reservar en Argentina

La velocidad final declarada es de 285 kilómetros por hora. El vehículo posee un limitador electrónico calibrado para dicha marca. La eficiencia energética supone otro aspecto fundamental del desarrollo.

El conductor dispone de una autonomía totalmente a batería de hasta 84 kilómetros.

Condiciones comerciales para el territorio nacional

Las unidades iniciales tocarán suelo nacional durante la próxima primavera. La empresa planificó un desembarque original de veinte vehículos. Quienes deseen formalizar la reserva en Argentina deben contactar a los concesionarios oficiales. El valor sugerido para el modelo de cuatro puertas alcanza los 156.900 dólares. La variante familiar exige desembolsar 159.900 dólares.

Para promocionar el producto, la firma contrató al famoso músico Bob Dylan. El lanzamiento global incluyó un comercial protagonizado por el legendario cantautor estadounidense.

audi r5 Audi presentó los dos autos hace algunas semanas.

La campaña publicitaria trazó un interesante paralelismo histórico. Recordó el momento puntual cuando el artista decidió conectar una guitarra a un amplificador por primera vez.

Dicha estrategia busca apaciguar posibles reproches de los fanáticos tradicionales. Aquellos usuarios a veces resisten las modificaciones sobre motores puramente a combustión. El diseño exterior mantiene rasgos agresivos sumando el clásico sistema de tracción integral permanente.