Este elegante auto es de los más baratos del mercado

El modelo SR es el más deportivo, con llantas de 18 pulgadas, spoiler trasero y costuras rojas en el interior. El SL, por su parte, apunta al confort: tiene un interior bicolor en gris claro y azul oscuro, materiales de alta calidad y los exclusivos asientos Quilted TailorFit, dignos de un sedán de gama superior.

Tecnología y confort que no esperás en este rango de precio

Por dentro, el nuevo Sentra sorprende. Integra dobles pantallas de 12,3 pulgadas, las más grandes de su clase, compatibles con Apple CarPlay® y Android Auto inalámbricos.

Además, ofrece un sistema de iluminación ambiental con 64 colores personalizables, ideal para crear distintas atmósferas según el momento: de camino al trabajo o antes de salir de noche.

Entre sus novedades se incluyen los asientos Zero Gravity, inspirados en la ergonomía de la NASA, que reducen la fatiga en trayectos largos. También cuenta con llave inteligente con desbloqueo automático, cargador inalámbrico y el sistema MyQ, que permite abrir o cerrar la puerta del garaje desde la pantalla del auto.

Nissan ofrecerá cuatro versiones:

S ($22.400) – incluye climatizador, asistencias de seguridad y luces LED.

SV ($23.170) – agrega control de clima dual y techo solar opcional ($990).

SR ($25.000) – diseño deportivo, con opción All Weather ($650).

SL ($27.990) – el más equipado, con tapizado TailorFit, techo solar y sistema Bose®.

El cargo de destino es de $1.245, y todos los modelos mantienen precios por debajo de los 30 mil dólares.

Seguridad y asistencia al conductor de serie

El Safety Shield 360 viene estándar en todas las versiones. Este paquete incluye frenado automático de emergencia, detección de peatones, alerta de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico.

Las versiones más completas suman ProPILOT Assist, una asistencia semiautónoma que regula la velocidad y mantiene el auto centrado en el carril, además de la cámara Intelligent Around View Monitor, que ofrece una visión 360° clara y precisa al estacionar.

2026 Nissan Sentra-3-7

Motor eficiente y manejo suave

Bajo el capó, el Sentra conserva el probado motor MR de 2.0 litros con 149 caballos de fuerza y 146 lb-pie de torque, acompañado por una transmisión Xtronic CVT actualizada.

El rendimiento promedio se ubica en 29 mpg en ciudad y 38 mpg en autopista, lo que lo convierte en un sedán ideal para quienes buscan economía sin renunciar a la comodidad.

Además, Nissan mejoró la insonorización y la rigidez estructural, logrando un manejo más silencioso y estable, perfecto para la vida urbana o los trayectos de oficina a casa.

2026 Nissan Sentra-2-3

Un auto para todos los días, con espíritu de noche

El Nissan Sentra 2026 no pretende competir con autos de lujo. Su fortaleza está en la practicidad y el valor: un sedán con diseño atractivo, buena conectividad y toda la seguridad que esperás, por menos de lo que cuesta la mayoría de los autos nuevos.

Es el tipo de carro que podés usar cada día para ir al trabajo, moverte por la ciudad o viajar los fines de semana. Pero si lo ves de cerca —y sobre todo, si lo manejas de noche— entendés que el nuevo Sentra tiene algo más: ese toque elegante que lo hace parecer mucho más caro de lo que realmente es.