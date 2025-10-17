Esta es la moto más barata de Argentina en octubre: cuánto sale

La búsqueda de una moto que no golpee el bolsillo es una constante para muchos. Durante octubre, con los presupuestos cada vez más ajustados, encontrar un vehículo económico y práctico se vuelve una prioridad. El mercado ofrece varias alternativas, pero un modelo en particular se despega del resto por su accesible precio.
El contexto es un mercado en plena expansión. Los datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) de septiembre muestran un fuerte salto en las ventas si lo comparamos con el año pasado. Este crecimiento deja en evidencia que para muchísima gente en Argentina, la moto es la solución ideal para moverse todos los días.
La opción más económica del mercado
La Mondial LD 110 Max aparece como una de las elecciones más convenientes para quien busca comprar su primera moto. Su precio base de $1.298.000 la posiciona como una opción muy interesante para la movilidad urbana sin necesidad de una gran inversión inicial.
Esta moto está pensada para la practicidad. Trae un motor monocilíndrico de 110 cc, de 4 tiempos y refrigerado por aire, ideal para los recorridos en la ciudad. Su embrague automático y su transmisión de 4 velocidades simplifican la conducción, un golazo para los que recién empiezan en Argentina.
El consumo de combustible es otro de los puntos fuertes de esta moto. Un tanque chico, de apenas 4 litros, permite hacer largos recorridos, lo que se traduce en menos visitas a la estación de servicio y un ahorro extra a fin de mes, algo clave en el octubre actual.
Su diseño mantiene un estilo clásico tipo "cub", con un asiento cómodo tanto para el que maneja como para el acompañante. Además, cuenta con arranque eléctrico y a patada. Su peso liviano la hace muy fácil de maniobrar en el tráfico pesado, una situación común para cualquier moto en Argentina.
Otras motos populares y sus precios en octubre
Más allá de la opción más económica, la lista de las diez más vendidas muestra una clara preferencia por los modelos de baja cilindrada en Argentina. La Honda Wave 110 es la que más ventas registra, con 6.056 unidades en septiembre, aunque su precio es bastante más alto que el de sus competidoras.
La sigue de cerca la Gilera Smash, una moto muy popular que vendió 5.478 unidades el mes pasado. Su valor es más competitivo, lo que la convierte en otra de las favoritas para el comprador que cuida su presupuesto en Argentina durante octubre.
Aquí te dejamos la lista con los modelos más vendidos y su precio de referencia, para que tengas un panorama completo del mercado de la moto:
- Honda Wave 110: $3.098.000
- Gilera Smash: $2.048.200
- Keller KN110-8: $1.347.000 (básica)
- Motomel B110: $2.271.000
- Corven Energy 110: $1.398.000 (base)
- Mondial LD 110 Max: $1.298.000 (base)
- Zanella ZB 110: $1.398.000
- Motomel S2 150: $2.399.000
- Zanella ZB 110 RT: $1.788.000
- Honda XR150L: $5.647.000