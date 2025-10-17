Esta es la moto más barata de Argentina en octubre: cuánto sale

automatica mondial 110 Mondial LD 110 Max también tiene una versión automática.

Esta moto está pensada para la practicidad. Trae un motor monocilíndrico de 110 cc, de 4 tiempos y refrigerado por aire, ideal para los recorridos en la ciudad. Su embrague automático y su transmisión de 4 velocidades simplifican la conducción, un golazo para los que recién empiezan en Argentina.

El consumo de combustible es otro de los puntos fuertes de esta moto. Un tanque chico, de apenas 4 litros, permite hacer largos recorridos, lo que se traduce en menos visitas a la estación de servicio y un ahorro extra a fin de mes, algo clave en el octubre actual.

Su diseño mantiene un estilo clásico tipo "cub", con un asiento cómodo tanto para el que maneja como para el acompañante. Además, cuenta con arranque eléctrico y a patada. Su peso liviano la hace muy fácil de maniobrar en el tráfico pesado, una situación común para cualquier moto en Argentina.

Otras motos populares y sus precios en octubre

mondial 110. lanzamiento Esta moto es una de las más económicas de toda la región.

Más allá de la opción más económica, la lista de las diez más vendidas muestra una clara preferencia por los modelos de baja cilindrada en Argentina. La Honda Wave 110 es la que más ventas registra, con 6.056 unidades en septiembre, aunque su precio es bastante más alto que el de sus competidoras.

La sigue de cerca la Gilera Smash, una moto muy popular que vendió 5.478 unidades el mes pasado. Su valor es más competitivo, lo que la convierte en otra de las favoritas para el comprador que cuida su presupuesto en Argentina durante octubre.

Aquí te dejamos la lista con los modelos más vendidos y su precio de referencia, para que tengas un panorama completo del mercado de la moto: