Elon Musk cumple: un país de Europa comenzará a vender el modelo de Tesla más barato

model 3 El Tesla Model 3 es el modelo más barato de la empresa de Elon Musk.

Las llantas de 18 pulgadas, que Tesla bautiza como Prismata, tienen una apariencia de tapacubos carenados. Si bien no son el elemento más atractivo del diseño, su función aerodinámica ayuda a mejorar el consumo general del coche. Cuando se pisa el acelerador, el Model 3 Standard es capaz de alcanzar los 100 km/h desde cero en 6,2 segundos.

Para lograr un precio menor, la compañía de Elon Musk metió una tijera grande en el equipamiento. La versión anterior más económica del Model 3 costaba 39.990 euros y venía equipada al máximo, algo que ahora cambió un poco.

A simple vista, el Model 3 Standard se nota más simple, especialmente por los tapacubos que le dan un aspecto de coche más asequible. Lamentablemente, no es posible elegir otras opciones de llantas, ni siquiera de manera opcional. En lo estético, es idéntico al resto de modelos 3.

Qué perdió y qué conserva el Tesla más asequible

La nueva versión de Tesla solo permite elegir entre color blanco (que viene de serie), negro o gris. Para el negro y el gris hay que pagar 1.300 euros extra. Las otras versiones se pueden conseguir también en rojo, azul y plata. Pero existen más diferencias notables en el equipamiento recortado por Elon Musk.

Tesla retiró varias cosas en comparación con los demás modelos. Por ejemplo, ya no trae la pantalla multimedia para los pasajeros de atrás. Los asientos delanteros perdieron la ventilación y los traseros ya no tienen calefacción. La tapicería ahora es mixta o textil en vez de cuero sintético.

Se simplificaron los acabados interiores y el volante ahora se ajusta de forma manual, ya no es eléctrico. La consola central resulta más simple, sin guantera. Se eliminó el filtro HEPA, que es el sistema avanzado de purificación de aire, y el equipo de audio se volvió más modesto. Conserva la iluminación ambiental en la zona de los pies, pero el resto de las luces se eliminaron.

tesla España tendrá acceso a este potente vehículo eléctrico.

A pesar de los recortes para que fuera el Tesla más barato, el Model 3 Standard mantiene varias características importantes. A diferencia de lo que pasó con el Model Y Standard, el Model 3 conserva a la vista el techo panorámico de cristal.

También mantiene los faros adaptativos y el portón del maletero con apertura eléctrica. Además, incluye cámaras trasera y frontal, piloto automático con la opción de "Conducción autónoma total supervisada", dos cargadores inalámbricos para el móvil en la parte delantera, y dos puertos USB-C en la parte posterior. Para vigilar el entorno del coche, se mantiene el modo Centinela y la climatización a distancia desde el móvil. Como siempre en Tesla, trae una enorme pantalla táctil central con todo el multimedia necesario y el planificador de rutas que muestra los Supercargadores disponibles.

El Model 3 Standard ya está disponible en España y su precio base es de 36.990 euros. Sin embargo, la compañía ofrece un descuento de 2.790 euros, lo que deja el precio final en 35.000 euros antes de cualquier ayuda oficial.

Hasta finales de este año, los compradores en este país de Europa pueden beneficiarse de hasta 7.000 euros de ayudas por el Plan Moves III. Esto deja el precio final del Model 3 Standard en 28.000 euros.