Todo comenzó cuando Anthony pasó tres semanas sin utilizar su Toyota GR Corolla. Cuando lo quiso arrancar, notó que no tenía batería, algo que no debía suceder sólo en tres semanas sin uso.

"Fui a encender el auto después de poco más de tres semanas sin uso y la batería estaba completamente muerta", explicó el hombre. "Esto me pareció muy raro debido a que se trata de una batería AntiGravity", que es una marca de baterías de litio muy duraderas.

Según explicó al seguir con su relato, la batería encendió tras algunos intentos, pero sintió curiosidad por saber qué le había drenado toda la carga. "No hay nada en mi auto que le pueda haber drenado toda la batería, nada que venga de fábrica al menos", consideró.

Fue en ese momento cuando un posteo que vio en Facebook le dio la respuesta, y fue inesperada e indignante.

En Facebook halló un posteo en el que un experto en modificaciones de Toyota contaba que tenía problemas para trabajar en algunos vehículos porque venían con un rastreador de GPS instalado en el puerto OBD por la concesionaria.

Anthony relató que su puerto OBD estaba un poco suelto cuando compró su auto, pero lo ajustó y no lo consideró un gran problema. Luego de ver el posteo, decidió revisar en profundidad "bajo el capó", para ver si encontraba la raíz del problema.

Para su sorpresa, al quitar la tapa del puerto del Corolla, halló lo que tanto temía: un rastreador de GPS prendido, drenando su batería, y que había sido instalado sin su consentimiento por la concesionaria. "No lo pedí, y de hecho rechacé cuando me ofrecieron un sistema de seguridad con GPS", puntualizó.

El video sumó más de 1.6 millones de visitas en dos semanas, y muchos de los comentarios indicaban que es una práctica cada vez más común al momento de vender coches nuevos.

Embed - Dealership Installed This On My Car WITHOUT My Permission! | Toyota GR Corolla