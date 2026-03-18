Autos: para qué sirven los puntitos negros en el parabrisas

Los "puntitos negros del parabrisas son el fritado cerámico, una capa especial que se aplica durante la fabricación del vidrio del auto. Esto no solo protege el parabrisas, sino que también mejora su durabilidad y eleva la seguridad de quienes viajan en el vehículo.

¿Qué son los puntitos negros del parabrisas?

Los parabrisas de los autos modernos están hechos con vidrio laminado y suelen tener una banda negra en el borde. Dentro de esa banda aparecen los famosos puntitos negros, que forman parte del mismo tratamiento.