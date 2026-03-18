Autos: para qué sirven los puntitos negros en el parabrisas

Todos lo hemos visto y, probablemente, no le hemos dado mayor importancia. El parabrisas de cualquier auto o camioneta tienen un borde de pequeños puntos negros. La realidad es que están ahí con un propósito más importante de lo que parece, relacionado con la seguridad vial.
Los "puntitos negros del parabrisas son el fritado cerámico, una capa especial que se aplica durante la fabricación del vidrio del auto. Esto no solo protege el parabrisas, sino que también mejora su durabilidad y eleva la seguridad de quienes viajan en el vehículo.
¿Qué son los puntitos negros del parabrisas?
Los parabrisas de los autos modernos están hechos con vidrio laminado y suelen tener una banda negra en el borde. Dentro de esa banda aparecen los famosos puntitos negros, que forman parte del mismo tratamiento.
Estos puntos están impresos con tinta cerámica negra y luego se hornean junto al vidrio, por lo que quedan completamente adheridos al material. Este proceso es clave en la industria automotriz para reforzar ciertas zonas del parabrisas y garantizar su correcto funcionamiento.
Parabrisas: para qué sirven realmente los puntitos negros
- Ayudan a fijar el vidrio al auto: la franja negra y los puntos permiten que el adhesivo especial que sostiene el parabrisas se adhiera mejor tanto al vidrio como al marco del auto.
- Protegen el pegamento del sol: la banda negra bloquea la luz solar y evita que los rayos UV deterioren el adhesivo que mantiene el parabrisas en su lugar.
- Distribuyen el calor de forma uniforme: los puntitos generan una transición gradual entre la franja negra y el vidrio transparente, lo que ayuda a distribuir mejor el calor cuando el parabrisas se expone al sol o durante la fabricación. Así, se evitan tensiones que podrían dañar el vidrio.
- Reducen el deslumbramiento: en algunos modelos, esta zona también ayuda a disminuir el reflejo de la luz en los bordes del vidrio, mejorando la visibilidad del conductor.
Si bien muchos ni los tienen en cuenta, los puntitos negros del parabrisas son parte de un diseño pensado para mejorar la resistencia y la seguridad del auto. La próxima vez que subas al vehículo, mirá esos pequeños puntos: están ahí para protegerte y para que tu viaje sea mucho más seguro.