Así sería la nueva versión del Seat Córdoba: el modelo 2026 del antiguo auto

El Seat Córdoba es un auto compacto perteneciente al segmento B fabricado por la marca española Seat, y basado en el Seat Ibiza, que se produjo en diferentes carrocerías desde 1993 hasta 2009. En Argentina, Volkswagen tomó la representación de la marca a finales de los 90.
Gracias a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial, el modelo 2026 de este auto es algo completamente posible. Solo hubo que pedirle a la misma que adaptara algunas características antiguas a los tiempos de hoy.
Así sería la nueva versión del Seat Córdoba
El nuevo SEAT Córdoba 2026 recupera la icónica silueta de sedán de tres volúmenes tan querida en su historia, pero la proyecta hacia el futuro con un lenguaje de diseño más atlético y contemporáneo, alineado con los modelos más recientes de la marca.
Destaca una aerodinámica notable, con líneas de carrocería tensas y una parrilla frontal hexagonal de mayor tamaño que le confiere un aspecto más agresivo y moderno. La firma lumínica es completamente Full-LED, incorporando la sofisticada tecnología Matrix LED en los faros delanteros.
En consonancia con las exigencias medioambientales actuales, la gama de motores se centraría en unidades turbo de gasolina (TSI) equipadas con tecnología Mild-Hybrid (MHEV) de 48V. Este sistema de hibridación suave mejora la eficiencia de combustible y reduce las emisiones, ofreciendo al mismo tiempo una respuesta más ágil en la conducción urbana.
Por otro lado, se contempla una variante 100% eléctrica (e-Córdoba), aprovechando las plataformas modulares del Grupo Volkswagen para proporcionar una autonomía competitiva.
El interior de este auto
El habitáculo del Córdoba 2026 ha sido completamente modernizado para ofrecer una experiencia tecnológica superior. El conductor se beneficia de un Digital Cockpit de 10.25 pulgadas totalmente configurable, que reemplaza a los indicadores analógicos, mostrando información crucial de manera clara y personalizable.
l centro de control es una pantalla táctil flotante de hasta 12 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
Como si todo esto fuese poco, la funcionalidad se completa con la presencia de una base de carga inalámbrica y múltiples puertos USB-C de carga rápida para todos los ocupantes.