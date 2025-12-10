Así sería la nueva versión del Seat Córdoba: el modelo 2026 del antiguo auto

Destaca una aerodinámica notable, con líneas de carrocería tensas y una parrilla frontal hexagonal de mayor tamaño que le confiere un aspecto más agresivo y moderno. La firma lumínica es completamente Full-LED, incorporando la sofisticada tecnología Matrix LED en los faros delanteros.

En consonancia con las exigencias medioambientales actuales, la gama de motores se centraría en unidades turbo de gasolina (TSI) equipadas con tecnología Mild-Hybrid (MHEV) de 48V. Este sistema de hibridación suave mejora la eficiencia de combustible y reduce las emisiones, ofreciendo al mismo tiempo una respuesta más ágil en la conducción urbana.

auto, inteligencia artificial Así sería este nuevo sedán, según la inteligencia artificial.

Por otro lado, se contempla una variante 100% eléctrica (e-Córdoba), aprovechando las plataformas modulares del Grupo Volkswagen para proporcionar una autonomía competitiva.

El interior de este auto

El habitáculo del Córdoba 2026 ha sido completamente modernizado para ofrecer una experiencia tecnológica superior. El conductor se beneficia de un Digital Cockpit de 10.25 pulgadas totalmente configurable, que reemplaza a los indicadores analógicos, mostrando información crucial de manera clara y personalizable.

l centro de control es una pantalla táctil flotante de hasta 12 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Como si todo esto fuese poco, la funcionalidad se completa con la presencia de una base de carga inalámbrica y múltiples puertos USB-C de carga rápida para todos los ocupantes.