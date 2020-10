Fabio Quartararo sufrió una dura caída en Aragón

Momentos más tarde, el piloto se trasladó a la clínica móvil, para iniciar la recuperación que le permita seguir compitiendo este fin de semana y el director médico del Mundial de MotoGP, Ángel Charte, confirmó que no sufrió fracturas.

Embed

"Ha sido una caída fuerte, en el centro médico le hemos hecho placas, ha salido resultado normal. La contusión es importante, tuvo ayer (viernes) una caída en la cadera derecha y ahora la izquierda. Tiene un gran hematoma y tenemos que ver la evolución", señaló.

Asimismo, Charte agregó: "En principio el diagnóstico parece claro. Se aplicará hielo y antiinflamatorios. No hay ninguna fractura y trataremos los tejidos blandos y el golpe. Vamos a ver la evolución despacio. No tiene porqué no salir a la FP4, lo iremos viendo minuto a minuto".