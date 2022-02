Monseñor Taussig espera el traslado y ya tiene remplazante en la diócesis de San Rafael

"Obispo titular de Vita y auxiliar de San Juan de Cuyo", precisa el CV de Domínguez, nacido en San Martín, Buenos Aires, y sacerdote desde 1993. A partir de ahora, es Administrador Apostólico de la diócesis de San Rafael, con injerencia en todo el sur de Mendoza.

Carlos María Domínguez, sucesor de Taussig.

Fuentes vinculadas de la diócesis sanrafaelina dijeron, en diálogo con Diario UNO, que Taussig dimitió únicamente a seguir trabajando en San Rafael, adonde llegó en 2004, y que continuará su carrera en la Iglesia Católica en un nuevo destino que le asigne el Papa Francisco.

Domínguez arribó a San Rafael este miércoles a la mañana, lo que dio por iniciada la transición y el proceso de recambio.

Para este jueves y viernes ya tiene previsto presentarse en sociedad y puertas adentro de la Iglesia. De hecho, las celebraciones por el Día de la Virgen de Lourdes lo tendrán como conductor y principal eje de atracción.

Taussig, de 67 años, por el contrario, prefiere el silencio en nombre de la prudencia. Al menos hasta que el recambio se haya efectivizado y se hayan calmado las agitadas aguas que derivaron en su salida de la diócesis de San Rafael.

Taussig dejó San Rafael tras una serie de conflictos dentro y fuera de la Iglesia. Entre otros, la decisión de prohibir dar la hostia en la boca de los fieles para evitar contagios por la pandemia y el cierre de un seminario.

Sin embargo, el caso más impactante ocurrió en cuando en las horas previas a la Navidad de 2020 cuandoi Taussig fue golpeado por el entonces cura párroco de Malargüe Camilo Dib, más tarde apartado de la Iglesia.

La despedida de Taussig

El obispo saliente celebró misa por última vez en San Rafael este martes, en la Catedral San Rafael Arcángel. Aquí, el video.

Santa Misa despedida de Mons. EDUARDO MARIA TAUSSIG | Catedral San Rafael Arcángel | EN VIVO

“Me hago cargo de la sorpresa, el dolor y la tristeza de muchos de ustedes y también de lo que cuesta este momento de la vida diocesana”, dijo en su homilía, una de las más esperadas desde que se conocieron su dimisión y la aceptación desde el Vaticano.

"Pido perdón por todo lo que no pude hacer mejor, o que hice mal, o que no supe hacer como esperaba la providencia de Dios y le pido al Señor que todos podamos perdonarnos para que las heridas del pasado cicatricen y para que podamos, con mucha humildad y con la gracia y acción del Espíritu Santo, poder mirar para adelante"

La última homilía de Taussig fue ampliamente cubierta y difundida por la agencia católica de noticias AICA, que reprodujo los pasajes más importantes:

"Agradezco estos 17 años de ministerio al servicio de la diócesis de San Rafael. Agradezco a todos ustedes que con tanta generosidad, tanta nobleza y caridad, construyen diariamente la Iglesia diocesana y construyen en sus familias comunidades, parroquias, esa Iglesia viva que quiere el Espíritu Santo animar. Son muchos más los momentos de gozo, alegría, fecundidad, que hemos vivido en la diócesis, que los momentos dolorosos".