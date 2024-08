Qué fue de la vida de Natalia Streignard, actriz de 'La Tormenta'

La Tormenta.jpg

¿Qué fue de la vida de la actriz Natalia Streignard?

Tras protagonizar la telenovela 'La Tormenta', Natalia Streignard participó en las telenovelas 'Decisiones' y 'El Juramento', pero después se alejó de la pantalla para dedicarse a ser mamá y esposa a tiempo completo.

"Cuando me dijeron que fuera, primero me dio como pena, pensaba 'yo qué voy a decir' porque como llevo tantos años fuera de la televisión siento que mi vida ya no es tan interesante y que no tengo nada que contarles con respecto a la farándula", le aseguró la actriz al medio People en Español cuando salió de Telemundo.

"Me sentí tan querida, me sentía como un niño que vuelve a su casa. Me sentí cómoda, feliz, me sentí como en mi ambiente. El gusanito siempre está ahí", continuó diciendo Natalia .

"Técnicos que trabajaron conmigo estaban ahí y se cruzaron a mi estudio solamente a saludarme, me dio tanta alegría. Uno va teniendo otras prioridades en la vida, uno va construyendo una vida diferente en cada etapa de la vida y, sin embargo, te das cuenta de que eso existió en mi vida y fue tan importante que uno no puede sencillamente taparlo y decir 'bueno ya, a otra cosa' y pasar la página y que esa página nunca más la vuelvas a mirar", dijo Natalia Streignard.

"Me recordé mucho de la última novela que hice en Telemundo Miami, que creo que fue Anita no te rajes, que fue divertida, que fue muy chistosa… No sé cómo explicarlo, pero fue así una nostalgia bonita, esa es la palabra, un recuerdo de un pasado feliz", finalizó la actriz Natalia Streignard.