A Eugenio Derbez lo confundieron con un indigente en Hollywood

Netflix-Eugenio-Derbez.jpg Eugenio Derbez.

¿Confundieron a Eugenio Derbez con un indigente?

Cuando Eugenio llegó a Hollywood, el actor trabajaba en obras de teatro en inglés. Un día, antes de brindar una función, comenzó a notar que evacuaba mucha sangre.

Le pidió a su asistente que llamara a una ambulancia, y cuando la misma llegó a su hotel, los especialistas le dieron un trato como si fuera una persona de la calle.

"No tenía papeles porque me agarraron en la camilla y me suben a la ambulancia, nada más empiezo a escuchar que dicen: 'Es un hombre latino como de tal edad, creemos que es un indigente, estaba en un hotel de paso, no tiene papeles, nada'", reveló Derbez en el programa mexicano "El minuto que cambió mi destino"

"Me pelusearon a tal grado que me metieron así a la camilla, me botaron ahí en una esquina", continuó contando el actor.

Sin embargo, todo empeoró cuando quisieron darle una inyección. "No soporto las inyecciones, si me sacan sangre me desmayo”, confesó Derbez.

"Cuando estuvieron a punto de inyectarme, algo salió dentro de mí que pegué un grito y dije: ¡No! Entonces justo antes de que me los pusieran las paletas del desfibrilador, dijeron: 'Ya despertó'", dijo el actor.

Eugenio Derbez (1).jpg Eugenio Derbez.

"A las tres horas me botaron a la calle, así todo débil con una cuenta como de 20 mil dólares que te la manda el estado y me la cobraron hasta el último día", finalizó el actor de "No se aceptan devoluciones".