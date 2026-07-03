Meta admite que el avance de sus agentes de inteligencia artificial es más lento de lo esperado

10 % de la plantilla despedida .

. 7.000 empleados reasignados a equipos de inteligencia artificial.

a equipos de inteligencia artificial. Inversión proyectada: hasta USD 145.000 millones en infraestructura de IA en 2024.

en infraestructura de IA en 2024. El sector tecnológico superará los USD 700.000 millones en gasto de IA este año.

Zuckerberg explicó que, al planificar los cambios, los ejecutivos estaban “super optimistas” sobre herramientas como Claude Code y temían no moverse lo suficientemente rápido. Sin embargo, cuatro meses después, el “desarrollo agentic” no aceleró como se esperaba.

Las decisiones generaron preocupación por la moral interna, dudas sobre la estabilidad laboral y resistencia de algunos equipos. Aunque Zuckerberg aseguró que no habrá más despidos masivos este año, parte del personal sigue escéptico.

Para los usuarios y el mercado, el mensaje es claro: Meta aún no logra convertir su enorme inversión en resultados visibles, pero espera avances concretos en 3 a 6 meses.

Revisión del software de seguimiento y nuevas reglas de privacidad

En el mismo encuentro, el CTO Andrew Bosworth informó que la revisión del polémico software de mousetracking —que monitorea movimientos y actividad digital de empleados para entrenar IA— concluyó que no se usaron datos personales en el entrenamiento.

El programa, pausado tras un incidente de seguridad, podría volver a activarse, pero solo con modalidad optin. Cuando se lanzó en abril, no existía forma de rechazarlo, lo que generó fuerte malestar interno.

Meta enfrenta un desafío doble: sostener su ambición en inteligencia artificial mientras reconstruye confianza dentro de la empresa. La admisión pública de errores y la revisión de prácticas sensibles muestran un intento de corregir el rumbo. Los próximos meses serán decisivos para saber si la estrategia logra finalmente traducirse en resultados reales.