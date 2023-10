Para el doctor Francisco Gago, "al cáncer hay que salir a buscarlo"

El doctor Francisco Gago recibió un merecido reconocimiento en la Legislatura de Mendoza. El acto en su homenaje fue propiciado por la senadora provincial Fernanda Sabadín, y sirvió para iniciar un nuevo Octubre Rosa con el propósito de concientizar acerca del cáncer de mama. Y qué mejor que hacerlo mediante el protagonismo de una eminencia en la medicina de la mujer, que en su medio siglo de trayectoria supo traspasar fronteras locales y nacionales para imprimir sus conocimientos en el mundo.

“Con este tipo de reconocimientos uno ve, después de haber recorrido un largo camino por la medicina, que no ha sido en vano, que todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa”, expresa el médico que se dedicó a las patologías mamarias “cuando entré a hacer mi residencia en el hospital Ferroviario, y mi jefe allí me dijo: ‘Usted va a hacer mamas, porque si hace de todo no hará nada bien, tiene que concentrarse en una cosa y será mamas'; y así quedé a cargo del consultorio de patología mamaria”.