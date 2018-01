Los presos con buena conducta duermen a la intemperie por falta de espacio

La situación carcelaria de Mendoza no deja de ser alarmante. Presos de un pabellón de Boulogne Sur Mer duermen en el piso de las galerías y a la intemperie porque no hay más lugar. Son los internos que pronto cumplirán su condena, y volverán a la sociedad.



Se trata del pabellón 3 del penal de Capital, el cual tiene una capacidad para 97 reos, pero hoy está ocupado por 117, es decir que hay 20 presos de más.



Durante una inspección, esos 20 internos fueron encontrados durmiendo en los pisos de las galerías en colchones y dividen los espacios comunes con frazadas y sábanas.





pabellon 3 boulogne sur mer5.jpeg Pabellón 3 del penal Boulogne Sur Mer.

En el pabellón 3 de Boulogne Sur Mer se encuentran los presos de buena conducta y que están en fase de confianza, es decir que están próximos a cumplir con sus condenas y a través de diferentes beneficios se irán reinsertando en la sociedad.



Por esta misma situación, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió un hábeas corpus en abril de 2017 en el cual ordenó que se colocara un tercer camastro en cada celda y que no se alojara más internos allí si sobrepasaba la capacidad.



Debido a que no se habría cumplido con esta medida, Sarmiento denunciará penalmente a las autoridades penitenciarias.





pabellon 3 boulogne sur mer2.jpeg Pabellón 3 del penal Boulogne Sur Mer.



Incluso, llamó mucho la atención encontrar una cama de madera en el medio del patio, debido a que no está permitido su ingreso. Hasta el momento no hay una explicación oficial de cómo llegó hasta allí.



Colapso

El pabellón 3 no es el único que tiene este problema. El más complicado de todo Boulogne Sur Mer es el 5, donde están los detenidos por violencia de género.



Allí hay una capacidad para 120 internos, pero están alojados 283, por lo que se excede en 163 presos que también duermen en los pisos de las galerías, con la diferencia que ese sector es cerrado y no están a la intemperie.





pabellon 3 boulogne sur mer.jpeg Pabellón 3 del penal Boulogne Sur Mer.