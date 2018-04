¿Los abogados deben vestirse de manera sobria y decorosa?

Quizás no alcanzaba a merecer una discusión de café, pero que haya sido recordado por la Corte hizo que se esté polemizando sobre esto en los pasillos de los tribunales de cada circunscripción judicial de la Provincia. ¿Cómo debe vestirse un abogado cuando está realizando algún acto propio de su profesión? La Corte, recordando simbologías históricas, dijo que la vestimenta "debe ser sobria, preferentemente prendas oscuras, de color negro, azul, o gris y los varones acompañado con corbata, evitando la exuberancia".

En ese acto se repartieron cuatro trípticos. Los tres primeros explicaban el funcionamiento del nuevo sistema. El cuarto, bajo el título Nueva Justicia Penal de Mendoza. Las Audiencias Orales y los Símbolos de la Justicia Republicana, refrescaba justamente eso, los símbolos y su porqué.

Desde el uso del martillo para llamar al orden y dictar sentencia, hasta el porqué de la ubicación de cada uno de los actores en una sala de debates, se refrescó cada punto. El último hizo referencia especialmente a la vestimenta. Dice, textual: "Es extendida en los ámbitos judiciales de muchos países y de tribunales internacionales el uso de toga, aunque en nuestro medio no es costumbre su utilización y promoverla podría ser confundida con otros usos. La toga en el concepto republicano, debe ser sobria y estar desprovista de adornos u otros aditamentos (pelucas) -propios de las tradiciones de la monarquía o la aristocracia-, porque simboliza la igualdad externa de los intervinientes en las audiencias y la diferencia entre ellos debe estar por el valor de los argumentos que se exponen. Pero que no adoptemos la toga, no implica que el atuendo a utilizarse no sea el apropiado. En las audiencias, tanto para los jueces, fiscales y defensores -sean oficiales o particulares- la misma debe ser sobria, preferentemente prendas oscuras, de color negro, azul, o gris y los varones acompañado con corbata, evitando la exuberancia. Así la distinción será por los argumentos, no por las prendas".