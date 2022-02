Marco Lavagna llegó a Mendoza para coordinar el Censo 2022 y reunirse con Suarez  

“Todo es grande en el censo, todo es gigantesco en este procedimiento”, adelantó Lavagna a Primeras Voces, por Radio Nihuil. “Para que se den una idea, necesitamos un millón doscientos mil lápices, un millón de gomas, son 17 millones de hogares, es realmente complejo, pero el esfuerzo es válido, porque la información que nos dan estas tareas es muy útil para todos. Desde el sector público, que la necesita para elaborar políticas; al sector privado, para definir sus inversiones”, consideró.

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS MAR DEL PLATA, OCTUBRE 19: El economista Marco Lavagna durante su participacion en el 54° Coloquio de IDEA. Foto NA: JOSE SCALZO zzzz Lavagna, en una de sus últimas disertaciones en el Coloquio de IDEA.

Además, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, explicó que el presupuesto total ronda los 350 pesos por habitante de la Argentina, con lo cual habría que multiplicar esa cifra por 45 millones para tener el número aproximado del costo total. Sin embargo, justamente por ser uno de los aspectos que se registrarán en mayo, el funcionario adelantó que es probable que el país ya se esté acercando a las 50 millones de personas: “No lo sabemos aún. Según las proyecciones, todavía no alcanzamos esa cantidad, pero esa medida está tomada con el censo del 2010, es decir que va teniendo más margen de error”, contestó ante esa consulta puntual.

Algunos avances tecnológicos van a aliviar la tarea de los censistas: en pocos días comenzará a funcionar la aplicación en la que los argentinos podemos ir subiendo nuestros datos demográficos y así obtener un código QR. Es decir, una imagen que, al llegar los consultores a las casas, éstos van a poder escanear y así no tener la necesidad de realizar todo el cuestionario en persona. Eso podría lograr que se adelanten los resultados preliminares.

Inflación, el otro foco determinante para Lavagna

El titular del Indec visita nuestra provincia justo en el día en que se conocerá la cifra de la inflación respectiva a enero, registrada por el órgano que él mismo encabeza. Aunque evitó anticipar de cuánto será el primer dígito inflacionario del 2022 “porque todos tenemos el derecho de conocerlo al mismo tiempo”, afirmó que han observado algunos movimientos llamativos en el arranque del año, sobre todo en uno de los puntos históricamente más complejos en materia de precios: los alimentos.

“Hay cosas que se fueron viendo, que todo el mundo se da cuenta cuando va a hacer las compras. Este mes que pasó, el tema de las verduras tuvo un impacto muy significativo, por ejemplo. Los fuertes calores son una de las posibles explicaciones, pero eso se lo dejo a los analistas. Nuestra tarea es brindar el dato y hacerlo de la mejor manera posible”, explicó.

comida-real-1-kf1F-1200x630@abc-1068x601.jpg El Gobierno pronostica una inflación del 40% para 2022.

Acerca de la independencia con la que se trabaja en un área tan sensible, Lavagna dijo que jamás tuvo ningún tipo de pedido por parte del presidente Alberto Fernández y que, por el contrario, lo que se pondera en la gestión es otorgar las cifras con claridad, por más difíciles que puedan ser.

“Desde el momento en que me ofrecen el cargo, el presidente me dijo que necesitaba a alguien técnico, independiente y que no formara parte de su espacio político (el Frente de Todos). Desde ese día no ha habido ni una sola sugerencia de nombrarme a nadie, ni de mirar ningún número. Como dije, las cifras a veces son malas o duelen, pero son absolutamente necesarias para cambiar las realidades", afirmó Lavagna, en concordancia con declaraciones que ya ha hecho anteriormente.

Cambios en la canasta básica

Si bien anticipó que no se plantean correcciones estructurales a las tareas que realiza el Indec, confirmó que están trabajando para actualizar la canasta básica del país y así lograr observaciones más acertadas y ligadas tanto a la época como a los cambios en materia de consumo que se han generado en los últimos años.

“Periódicamente se actualizan esos ítems, porque los hábitos van cambiando, pero no porque el Instituto tenga una modificación propia que hacer. Cada 5 o 10 años se hace un cambio en la canasta del índice de Precios, que posiblemente esté para fines de este 2022, contó a Nihuil. “Primero se hace una encuesta que define qué consumimos como país y qué consumen las regiones. Para dar un ejemplo claro, hace diez años no había plataformas digitales y hoy deben ser incorporadas en las estadísticas sí o sí. Ése es un típico caso de compras que van cambiando”.

Por último, Lavagna confirmó que viene teniendo reuniones similares en las provincias (de hecho llega tras un paso por San Juan y La Pampa, donde se reunió con los gobernadores Sergio Ziliotto y Sergio Uñac), pero que le sorprendió el elevado número de postulantes mendocinos para el censo: “Sí, son unos doce mil, así que ustedes pican en punta. No sé a qué se puede deber, intereses que genera una tarea como la que tenemos por delante, seguro. Pronto lo vamos a tener más claro”, cerró.