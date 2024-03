Luz natural y vista a la montaña para pacientes, claves del nuevo servicio de Oncología del Central

Una atención médica centrada en las personas

Si bien otros centros de atención tienen la tecnología médica adecuada para atender a las personas que padecen cáncer, el Hospital Central es reconocido por la contención humana que realiza. Así lo cuenta Amado Roldán, un paciente de 63 años que está realizando un tratamiento de quimioterapia porque padece cáncer de pulmón.

Amado Roldán paciente oncológico.jpg Amado Roldán, un paciente agradecido con el trato humano y médico que recibe en el Hospital Central. Diario UNO/ Nicolás Ríos

Amado contó que cuando detectó que algo podía ir mal en su salud y luego de ser diagnosticado, inmediatamente, le recomendaron realizar su tratamiento en el Hospital Central.

Yo al Central no lo cambio por nada. Ahora tenemos esta sala que es un espectáculo, pero yo ya me venía haciendo atender acá desde antes y siempre fue ejemplar en su calidad humana

Amado se mostró agradecido, pero no sólo con los médicos.

“Quiero empezar agradeciendo al personal de limpieza, que es maravilloso, las enfermeras y enfermeros, también los médicos, en especial la doctora Rógel que es quien lleva mi caso, pero en general, esto es un espectáculo. Yo no sé si hay otro lugar en Mendoza como este”, añadió.

servicio de oncología cartel.jpg La remodelación del servicio de Oncología, un proyecto muy esperado tanto por los pacientes, como por el servicio que atiende estas patologías en el Central. Diario UNO/ Nicolás Ríos

El paciente contó que, dentro de todo lo dificultoso de tener cáncer, en el Central lo atienden tan bien que su enfermedad se hace más llevadera. También reconoció a los demás pacientes como personas buenas que se acompañan en este trance complicado.

La sala luminosa para los pacientes

Además de tener integrada todas las áreas que componen el servicio de Oncología, lo más importante que consiguió la doctora Rógel, a fuerza de insistir, fue una sala de infusiones –donde se realizan los tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia- con grandes ventanales por donde ingresa la luz natural y que, al estar ubicada en altura, deja ver un paisaje que combina la ciudad y la montaña.

servicio de oncología sillones.jpg Una atención especial basada en la necesidad de cada paciente, es lo que intentan realizar día a día quienes componen el equipo de Oncología del Hospital Central, desde su directora hasta cada una de las enfermeras y enfermeros. Diario UNO/ Nicolás Ríos

Parece una nimiedad entre tanta angustia que vive una persona en estas circunstancias, sin embargo, la misma doctora asegura que los pacientes reciben los tratamientos de otra manera.

Está comprobado científicamente, que la luz del sol les hace bien a las personas que están cursando una enfermedad. Además, un tratamiento de quimio o inmunoterapia puede durar entre una hora y media y siete horas. Que el paciente tenga comodidad y bienestar es fundamental para cómo reciben el tratamiento

Esto que manifiesta la jefa del servicio, es constatado por las enfermeras, que son quienes tienen que colocar la vía a los pacientes. En un lugar confortable, las personas se relajan más y se consiguen mejores resultados.

“incluso en la sala tenemos un televisor, y muchas veces no se prende, por pedido de las mismas personas que se van a realizar la quimio, la vista del paisaje ayuda más”, cuenta la doctora.

Un trabajo interdisciplinario en Oncología

La jefa de Oncología manifestó que nada de lo que tan bien funciona en el área a la que pertenece podría realizarse sin el trabajo en equipo de las distintas áreas que componen su servicio.

servicio de oncología enfermeras 2.jpg La comodidad de la nueva sala de infusiones del Hospital Central. Diario UNO/ Nicolás Ríos

Los médicos oncólogos que atienden en el Central son cuartro, además de la doctora Rógel: Hernán Rodríguez Zanini, Elizabeth Fader, Emiliano Zani y recientemente agregada, Eliana Díaz Cardillo.

Además, el servicio de Cuidados Paliativos lo componen tres doctoras: Lorena López, Betsabé Segovia y Daniela Aldunate.

También cuentan con una psicóloga especializada en cuidados paliativos, María Marta Abate, la genetista Yésica Ramirez y un grupo de enfermeras y enfermeros: Lorena Espinoza, Adriana Di Lello, Roberto Lucero, y Sonia Pascua.

Si bien todo este grupo humano trabaja en conjunto para atender a las 350 personas y llevar adelante los 200 tratamientos de quimioterapia que se realizan por mes, Rógel manifestó que es fundamental trabajar con la familia y el entorno cercano de los pacientes. “Nosotros trabajamos con ellos como si fueran un componente más del equipo, es sumamente importante este aspecto para que el abordaje sea completo”.

La inauguración del nuevo servicio

La inauguración de las nuevas instalaciones de Oncología, un proyecto tan ansiado por la gente del Central y que gestionó tenazmente la doctora Rógel después de la pandemia de Covid, fue el 21 de marzo y estuvo presente todo el equipo del Servicio y el personal directivo del hospital. Además, entre las autoridades provinciales presentes, concurrieron el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora, Hebe Casado y el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero.