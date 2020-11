Los signos más perezosos del zodiaco

Tienen toda la potencia y la fuerza del signo del carnero, pero son también marcadamente vagos. Sin embargo, esto cambia cuando reciben la motivación necesaria por parte de sus jefes o clientes, quienes generalmente les plantean un objetivo que consideran difícil de alcanzar, pero a la vez como un desafío. Pero hasta que llegue ese momento, prefieren esperar jugando a la play o domando una reposera.

Leo

Los leones, sorprendentemente, son de los más perezosos de todo el zodiaco. La razón es sencilla: no les hace falta esforzarse casi nunca. Pasa que están rodeados de personas que harían lo que sea para caerles bien, y ellos no dudan en aprovecharse de esa situación que les resulta tan ventajosa. Alcanzan sus objetivos y cumplen con sus obligaciones con la ayuda que le ofrecen los demás.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de piscis creen mucho en la conexión con el universo, por lo que si no sienten que este les está hablando en forma permanente. Tienen pocas motivaciones para realizar cualquier tarea. En su burbuja, hace falta una excusa muy urgente para que se pongan manos a la obra. Muchas veces hasta cuando la tienen prefieren hacer como que no se dieron cuenta y quedarse en casa, no precisamente por la pandemia.