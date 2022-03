Los nuevos pactos de Suarez y Cornejo tras una semana de furia para la política mendocina

“El 4 de marzo no lo pueden hacer porque es la Vía Blanca. Y el 5 a la tarde el Alfredo se va a Estados Unidos. Tendrían que hacerlo el 3, que cae jueves”, les indicaron por teléfono. Los sanrafaelinos a cargo del convite hicieron caso: “Lo preparamos en torno a la fecha en que podía él”, admitieron, y fue el tres, nomás. Aunque dicen que lo del vacío era una especulación que miraba al mapa nacional y no el local, donde aseguran que los lazos siguen sólidos.

De que el vínculo Cornejo – Sanz está en un mal momento ya se ha hablado bastante. Aquella interna del radicalismo bonaerense en la que eligieron bandos por Gustavo Posse y Maximiliano Abad (respectivamente) fue un hito clave, pero se siguió acrecentando con el intenso apoyo del sureño a la candidatura de Manes para 2023 -según cuentan- y las descarnadas críticas a la dirigencia local, con la cual Sanz dijo estar “indignado”.

Cumbre-Radical-en-San-Rafael.jpg La asunción de Francisco Mondotte (36) como presidente del comité de San Rafael derivó en una cumbre de candidatos y referentes nacionales de la UCR.

Al fuego que había le echaron este cónclave. Aunque el cornejismo finalmente asistió y llevó a casi todas sus figuras fuertes como García Zalazar, Pamela Verasay y los legisladores Costarelli y Lombardi (entre otros), la noche no estuvo a salvo de algunas tensiones. Esa misma tarde, tras recibir un boceto de cómo sería el evento, desde Mendoza cuestionaron que Mariana Juri estuviese entre los oradores. “Fue alguien del Comité Provincia, que preguntó si era necesario que hablara. Quizás algunos se pusieron celosos, intuimos. Pero bueno, pedimos que se arreglaran entre ellos. Parece que lo hicieron, y Mariana terminó dando su discurso”, relataron a este diario.

Hubo invitados y olvidados. Por ejemplo, a Mario Negri y Martín Lousteau no los quisieron llamar “para no contaminar con tironeos nacionales algo que era mendocino” (aunque después sí fueron bienvenidos en la Coviar). Según cuentan, Sanz se tomó el trabajo de invitar personalmente a Gerardo Morales para que no faltara, mientras que al resto de las figuras las convocó la organización.

desayuno-coviar-2022-16.jpg Fuerte presencia de Juntos por el Cambio en el encuentro de políticos y empresarios más convocante de la Vendimia 2022

“Después a Lousteau lo traen desde el Gobierno para licuar un poco la figura de Manes, que si no, se iba a llevar más luces que las reinas”, deslizó un alto dirigente radical. “Opacar un poco a Manes y por qué no a Morales, diría yo. Pero estuvo bien, pocas veces pudimos mostrar a todos los candidatos del partido acá, y ahora lo logramos. Creo que es algo que también habla del peso que pueden tener los referentes mendocinos”, consideró.

Repercusiones y cambios en el Sur

En San Rafael dicen que fue el mayor encuentro de la UCR en décadas, y se aferran a eso para sostener sus esperanzas de cara a la intendencia en 2023. En ese sentido, se hacen eco de los rumores respecto a que Omar Félix no asumiría su banca en la legislatura dentro de un mes y medio (algo que él ya desmintió), y que se quedaría cerca del Ejecutivo departamental.

“Ha quedado un Concejo Deliberante complejo. Ahora, con la renuncia de Pedro Serra (estaba a cargo del Ejecutivo por la internación del intendente Emir Félix), la presidencia de Paulo Campi seguramente será con el Omar atrás, muy atento a todo”, dicen desde aquellas tierras.

“El hecho de que (Gustavo) Perret haya entrado como miembro al Concejo de la Magistratura te lo demuestra. Él ingresa como relevo a la cámara y se le terminaría el período a fines de abril. No va a asumir esa responsabilidad si se va en dos meses”, apuntaron. La referencia es hacia el hecho de que Perret fue segundo de Omar Félix en la lista de las últimas elecciones. Si éste no asume su banca, como dicen que pasará, el período de Perret no vencería en mayo. Por el contrario: empezaría.

Boleta Única: el ojo de la tormenta

Los gritos se escuchaban desde afuera del recinto. La pelea era entre Lucas Ilardo y Diego Costarelli, que se trenzaron en un ida y vuelta de “ustedes no tienen códigos” y “den la cara por El Azufre” (de un lado) y “son una máquina de impedir”; "sus amigos en la Nación, los ‘acuerdos’ de los que hablaron en campaña, sólo los usan para frenar el desarrollo de Mendoza” (del otro). El peronista elevó más el tono y, minutos después de la media sanción, el PJ desapareció enojado de la Legislatura.

Son varias las fuentes que hablan de un acuerdo que se destruyó antes de nacer. Según cuentan, Cambia Mendoza tenía acordado el voto favorable en general del Frente de Todos. A cambio, votarían su despacho alternativo con dos diferencias de la postura oficialista: que el Ejecutivo no pudiera unificar y desdoblar a gusto los sufragios, y que el famoso casillero para votar lista completa fuera abajo –y no arriba, como finalmente quedó- de la boleta. Esa idea la propuso la senadora Andrea Blandini en comisiones. Aunque, intramuros, algunas voces dicen que la ocurrencia era prestada.

Media sancion 080322.jpg Pulgar arriba. Víctor Ibañez y los senadores del oficialismo celebraron la media sanción de la Boleta Única.

Eso que en el justicialismo daban por hecho nunca ocurrió. Les avisaron, según esas versiones, que no habría acuerdo, y por eso minutos antes de sesionar, llamaron a una sorpresiva conferencia de prensa en la que anticipaban su pulgar hacia abajo. Si la idea era opacar al Pro, que venía promocionando sus objeciones con la casi solitaria voz del senador Rolando Baldasso, funcionó.

Además, fue 25-12 y la ley quedó con un pie adentro.

¿Suarez desdobla en 2023?

Entre todas las cosas que se dijeron, una de las críticas fue que el oficialismo no estaba dispuesto a desacoplar las elecciones del año que viene, por lo cual todo el debate de la Boleta Única era, al menos, apresurado. Fue un dardo que el peronismo lanzó en los últimos días y generó especulaciones de todo tipo, pero una de las más interesantes salió desde las filas de Cambia Mendoza.

“Todos dicen que el gobernador va a querer que se unifique con la elección nacional por lo bien que pinta el panorama para Juntos por el Cambio. Pero yo no creo que sea tan así”, apuntaron bajito. “Pensá en las PASO: si De Marchi juega la interna contra el candidato de la UCR, sea el que sea, el Omar va a ir en una lista con Rodríguez Larreta, Vidal y/o Bullrich; mientras que el postulante radical va a tener a Morales, Manes, Lousteau... ¿Quién va a sacar más votos? No se van a arriesgar así, pienso yo. Distinto es si el Alfredo o el mismo Rody logran competir o participar, ahí sí, por supuesto que no desdoblarían”, completó.

Tuit Suarez 080322.jpg Suarez publicó un mensaje en Twitter para celebrar la media sanción del proyecto.

A no adelantarse, primero tiene que salir la ley y para eso debe sortear el trámite en Diputados. A pesar de -también- tener los números para su aprobación, en el Gobierno saben que hay que esperar algunos chispazos: el martes se tratará en el órgano de Asuntos Constitucionales y, si hay dictamen, el miércoles los diarios estarán cerca de anunciar que Mendoza tiene reforma electoral.

Como el oficialismo entiende que ese primer debate en LAC va a ser álgido, ya se aseguró al menos un espaldarazo: que el ministro Víctor Ibañez se presente a las 10.30 en la comisión y explique una vez más los pormenores de la boleta. Los 13 miembros recibieron el proyecto el mismo miércoles en que fue aprobada por la cámara de orígen.

De Marchi ya usa su peso en la Legislatura

El Pro comenzó a trabajar para construir otro frente de partidos abroquelados ante el polémico artículo 3 (el que consigna la presencia del “voto lista completa”). Algunos afirman que está buscando hacer contrapeso junto al Partido Verde (se ufanan de tener buenos vínculos ahí) y los tres demócratas que tiene la cámara (Guillermo Mosso, Mercedes Llano y Josefina Canale). Pero la verdad, las fichas para dar un verdadero batacazo legislativo las pusieron en otro lado: el proyecto de paridad de género para la Gobernación.

“Eso lo van a tratar de llevar por Senadores, sé que se está trabajando bastante y que lo quieren ingresar en los próximos días. Entiendo que Baldasso ha sido uno de los que aportó en la faceta técnica”, respondieron ante nuestra consulta.

costarelli.jpg Diego Costarelli fue el encargado de desplegar el modelo de Boleta Única con el que avanza el oficialismo.

Respecto a Boleta Única, algunos esperan mayor revuelo esta semana, pero no grandes sorpresas ni mucho menos la posibilidad de que naufrague. “Nosotros también estamos tomando riesgos con estos”, dicen desde la UCR. “La gente puede jugar un poco más, o no terminar de entender bien y generar que haya mucha anulación de votos y categorías. Hoy tenemos ese miedo y sin embargo avanzamos porque entendemos que es una mejora institucional”, contaron.

Por último, hubo un intento final por frenarla, y fue de la mencionada Mechi Llano. Propuso remitirla al Ceas (Consejo Económico Ambiental y Social) antes de su tratamiento en la Cámara Baja, pero su idea no fue aprobada.

Negociación por dos pliegos clave

“El Rody y el Alfredo están bien, te diría que demasiado bien”, contestó una fuente cercana a ambos. “Esta semana pasó algo que prolongó la paz entre los dos, que fue la decisión de que siga Marinelli en Irrigación. Los más cercanos al gobernador podrían haber propuesto a alguien y, entiendo, no lo hicieron para ayudar a mantener esos términos, además de que están convencidos de que está a la altura en lo técnico”, completó.

sergio marinelli-irrigacion.jpg El 27 de abril próximo se vence el mandato de 5 años de Sergio Marinelli como superintendente general de Irrigación. Seguirá en su cargo.

Más allá de eso, algunos intendentes de sectores productivos se quejaron de una “falta de aviso” hacia ellos. No querían que les consultaran, pero sí enterarse antes de que el Gobernador del Agua seguiría por cinco años más. En algunas comunas, incluso, respondieron con críticas a esa gestión: “Contra la sequía no hay nada. Hay regantes que están enojados y para nada conformes con el último tiempo”, deslizaron. En otras, también de las zonas agrícolas, contestaron todo lo contrario: “No, acá la verdad no tenemos quejas. Viene, recorre, está al tanto de los problemas. Nos parece que cumple bien con su rol”.

Según fuentes de Casa de Gobierno, el suarismo no llegó a barajar nombres para ese cargo, aunque recordaron que, cada vez que se habla de encabezar Irrigación, suele resonar un nombre propio: “Alejandro Gennari”, ingeniero, consejero del organismo durante años y profesor de Economía y Política Agraria en la UNCuyo.

En este interín, había otro lugar que debía definirse. Si Mariana Silvestri –designada por Cornejo en 2017- continuaba siendo la jefa de defensores oficiales, o se cambiaba por alguien más. El desenlace fue el segundo: ya ingresó en el Senado el pliego de su sucesora, Cecilia Saint-André (empezó trabajando en OSEP durante la gestión de Paco Pérez y -según cuentan- llegó a la Legislatura de la mano de Mario Abed).

imagen.png El período de Mariana Silvestri como jefa de los defensores oficiales terminó esta semana.

“Quizás el equilibrio le jugó en contra a la Mariana. El ‘uno y uno’ le terminó siendo perjudicial, la verdad se manejó bien”, dijo un dirigente del oficialismo. Desde el entorno de Silvestri afirmaron que no esperaban una renovación, pero sí una despedida más cálida. “Cornejo le envió un mensaje felicitándola por su labor, pero por lo demás, ni siquiera un café”, se quejaron.

Así terminaron los últimos días, con la maquinaria política volviendo a echar vapor (y algo de humo).

Es que, según dicen, en Mendoza el año empieza recién cuando se termina la Vendimia. A juzgar por la intensidad que tuvo esta semana, no quedan dudas.

Ahora sí, bienvenidos al 2022