Los agujeros que están presentes en las llaves y pocos saben para qué sirven

No es una cuestión decorativa, sino que son orificios que cumple una función relacionada con la resistencia, equilibrio y el proceso de fabricación. Entonces ¿Qué significan los diferentes diseños y tamaños?

Bien, en el caso de las llaves que portan un agujero más grande, ubicado en la parte superior hace que se pueda enganchar la llave a un llavero y transportarla con comodidad. Cuando se trata de perforaciones más pequeñas se debe a que buscan disminuir el peso total y distribuir las tensiones cuando la llave gira dentro de la cerradura.

La forma y el tamaño de los agujeros de las llaves cumplen funciones clave para mejorar la resistencia, reducir el peso y facilitar la fabricación.

Además, esos agujeros o perforaciones tan conocidas reducen el desgaste del metal con el uso cotidiano. Gracias a este diseño, las llaves pueden ser más livianas sin perder precisión al momento de abrir una cerradura.

En la industria metalúrgica sin embargo, sirven para sujetar y manipular las piezas durante el corte y el pulido, lo que permite fabricar llaves con mayor exactitud y a menor costo.