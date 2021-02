Las mujeres en la vida de Menem

Familia Menem.jpg Menem junto a Carlitos, Zulema y Zulemita.

En 1989 Menem ya era padre de Carlitos Nair, hijo extramatrimonial que tuvo con Martha Meza, a quien conoció en una "crisis e impasse" que tuvo en su matrimonio con Zulema. Carlitos Nair no llevó el apellido Menem hasta 2006, cuando se lo permitió la Justicia, pues le fue negado por una cuestión de imagen que el por entonces presidente argentino quería mantener. Por la misma causa tardó tanto en separarse legalmente. Para los medios (y muchos votantes) Carlos Saúl Menem tenía la familia perfecta.

Luego del divorcio del mandatario, la vedette Moria Casán realizaba fiestas para presentarle mujeres al riojano. Los convites fueron famosos y míticos. Decenas de mujeres asistieron, siempre como invitadas, entre ellas la ex vedette Mónica Guido, Adriana Salgueiro, Noemí Alan, Thelma Stefani. Pocas reconocieron haber tenido una aventura con Carlos, las que sí lo hicieron son Alejandra Pradón y Graciela Alfano.

moria-menemjpg.jpg Moria Casán y Carlos Menem.

De Mónica Guido se supo que tenía libre acceso a la residencia presidencial y que con el presidente se llamaban cariñosamente por los apodos Arequito y Anillaco, los pueblos donde nacieron. Pero la relación nunca superó el límite de los rumores.

Lo mismo sucedió con Luisa Albinoni, quien siempre se declaró como una gran amiga de Menem frente a los rumores de que hubo "algo más" que una gran amistad. Y hasta la ingeniera María Julia Alsogaray estuvo enredada en los supuestos amoríos del nacido en Anillaco, pero nada se confirmó.

Pradón reconoció abiertamente haber tenido una relación más que amistosa con Menem. La vedette que fue furor en los 90 contó en reiteradas ocasiones que Menem la ayudó a encontrar a su madre desaparecida y algunos secretos de alcoba de dudoso buen gusto acerca de la virilidad y los dotes del exmandatario.

En cambio Graciela Alfano dice recordarlo como una persona muy sabia que, aunque fuera "petisito" se veía gigante al momento de hablar con él.

Menem.jpg Alejandra Pradón, Mónica Guido y Graciela Alfano.

Menem y "La Yuyito"

Amalia "Yuyito" González fue otro de los amoríos de Menem. En principio parecía estar en la misma lista de los "mitos" amorosos del riojano. Sin embargo, fue el ex representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, quien habló de este affaire. "Un día llego al departamento y me encuentro con un ramo de rosas para Amalia (La Yuyito), en la tarjeta decía una frase muy clara sobre su relación que no voy a revelar porque es de ellos y estaba firmada por Carlos", graficó Guillote.

Yuyito González.jpg Amalia "Yuyito" González.

El representante de futbolistas contó que Menem ya no era presidente y que él ya no estaba en pareja con Yuyito González, pero lo llamó para decirle "las cosas no se manejan así".

Menem y "La Bolocco"

En 1999, Carlos Menem conoció a la chilena Cecilia Bolocco, ganadora del concurso de belleza Miss Universo en 1987 y celebridad de primera línea en el vecino país. El por entonces presidente estaba terminando su mandato, pero planeaba volver a presentarse como candidato a la presidencia una vez que pasara un mandato, como lo establece la Consitución Nacional Argentina.

Se comentó mucho durante esa época que Bolocco estaba muy interesada en ser la Primera Dama de Argentina. En 2001 se casaron y la amplia diferencia de edad más los rumores de "conveniencia" en el matrimonio dieron para todo tipo de comentarios. La imagen más recordada fue el beso fallido en el casamiento de ambos.

DiFilm - "La Boda del Año" Casamiento Carlos Menem Cecilia Bolocco (2001)

También las revistas y los programas de humor fueron durísimos con este amor que finalmente terminó en casamiento y con Máximo, el hijo de ambos.

El musical de Menem y la Boloco - Videomatch

La ex Miss Universo enamoró al ex presidente casi de manera instantánea. Se casaron por registro civil en 2001. La luna de miel que tenían planeada en Río de Janeiro tuvo que suspenderse por el arresto domiciliario que el funcionario tuvo que cumplir en la causa de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

El matrimonio duró 10 años y tuvieron a Máximo. Finalmente en 2011 se divorciaron y después de ese momento poco y nada se supo sobre la vida amorosa de Carlos Menem. Sí se dijo en julio del año pasado que volvería a casarse con Zulema Yoma, aunque en realidad se trataría de un trámite de purga de divorcio, lo que los hubiera dejado como si nunca se hubieran separado.

Menem Cecilia Bolocco.jpg

Sin embargo, Zulema Yoma desmintió poco después la versión de volver a casarse con Carlos Saúl Menem para evitar que se interpretara algún tipo de interés económico.

Menem murió sosteniendo la mano de Zulema, según su hija Zulemita.