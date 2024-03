►TE PUEDE INTERESAR: El repelente casero y natural contra mosquitos que se volvió viral por su efectividad

trucos caseros baño.jpg Trucos caseros: la vaselina, el producto infalible que usan los expertos de la limpieza del baño.

Trucos caseros: la vaselina, el producto infalible que usan los expertos de la limpieza del baño

Para eliminar las manchas de sarro de las canillas del baño, recuperar el aspecto y protegerlas en un futuro de este inconveniente es necesario usar vaselina. Este producto es el protagonista de uno de los trucos caseros que pasará a estar entre tus favoritos, solo deberás probarlo y verás resultados increíbles.

Procedimiento:

Toma un paño limpio que uses especialmente para esta zona del baño, humedécelo con agua y limpia la suciedad que pueda tener la canilla. De esa manera, asegúrate de sacarle bien el sarro acumulado.

Luego seca bien toda la superficie y con la ayuda de las manos aplica un poco de vaselina sobre toda la canilla de manera que quede bien distribuido. Esto no solo le dará brillo, también actuará como una capa protectora que ayudará a que no se pegue la cal y por ende que no se forme el sarro. Así tendrás las canillas más limpias por más tiempo.

►TE PUEDE INTERESAR: Dile adiós a la grasa y mal olor de los envases de plástico con estos trucos caseros