La Selección Argentina de Vóley, sin Agustín Loser, cerró el primer week de la VNL sin triunfos

La derrota contra Bulgaria fue por 3-1, tras haber comenzar ganando el primer set, con parciales de 25-23, 23-25, 15-25 y 23-25. Y este domingo, los dirigidos por Horacio Dileo cayeron 3-2 frente a su par de Brasil (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15). En esta cita liguera no participó el central mendocino Agustín Loser, recuperándose de una cirugía de rodilla.

voley-vnl-argentina-bulgaria La Selección Argentina, sin su capitán, el mendocino Agustín Loser, comenzó su mejoría en el tercer partido de la primera semana de competencia de la VNL, frente a Bulgaria.

Cierre de la Selección Argentina contra Brasil

El partido jugado en la ciudad de Brasilia, comenzó bien para el sexteto argentino, que dominó los dos primeros sets, donde se impuso por 25-18 y 26-24. Luego cedería el tercer y cuarto parcial por 19-25 y 23-25, para definir el encuentro en el tie break.