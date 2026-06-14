Pese a demostrar una importante mejoría, la Selección Argentina de Vóley sufrió su tercera derrota el sábado frente a Bulgaria, y cerró sin triunfos el primer week de la Liga de Naciones de Vóleibol (Volleyball Nations League- VNL), luego de perder este domingo frente a local, Brasil, en tie break .
La Selección Argentina de Vóley, sin Agustín Loser, cerró el primer week de la VNL sin triunfos
La Selección Argentina de Vóley cerró este fin de semana su participación en el primer week de la Liga de Naciones -VNL- jugado en Brasil cayendo ante el local
La derrota contra Bulgaria fue por 3-1, tras haber comenzar ganando el primer set, con parciales de 25-23, 23-25, 15-25 y 23-25. Y este domingo, los dirigidos por Horacio Dileo cayeron 3-2 frente a su par de Brasil (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15). En esta cita liguera no participó el central mendocino Agustín Loser, recuperándose de una cirugía de rodilla.
Cierre de la Selección Argentina contra Brasil
El partido jugado en la ciudad de Brasilia, comenzó bien para el sexteto argentino, que dominó los dos primeros sets, donde se impuso por 25-18 y 26-24. Luego cedería el tercer y cuarto parcial por 19-25 y 23-25, para definir el encuentro en el tie break.