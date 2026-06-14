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La Selección Argentina de Vóley, sin Agustín Loser, cerró el primer week de la VNL sin triunfos

La Selección Argentina de Vóley cerró este fin de semana su participación en el primer week de la Liga de Naciones -VNL- jugado en Brasil cayendo ante el local

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección Argentina de Vóley le hizo partido al encumbrado Brasil pero cerró el week de la VNL sin triunfos.

La Selección Argentina de Vóley le hizo partido al encumbrado Brasil pero cerró el week de la VNL sin triunfos.

Pese a demostrar una importante mejoría, la Selección Argentina de Vóley sufrió su tercera derrota el sábado frente a Bulgaria, y cerró sin triunfos el primer week de la Liga de Naciones de Vóleibol (Volleyball Nations League- VNL), luego de perder este domingo frente a local, Brasil, en tie break .

La derrota contra Bulgaria fue por 3-1, tras haber comenzar ganando el primer set, con parciales de 25-23, 23-25, 15-25 y 23-25. Y este domingo, los dirigidos por Horacio Dileo cayeron 3-2 frente a su par de Brasil (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15). En esta cita liguera no participó el central mendocino Agustín Loser, recuperándose de una cirugía de rodilla.

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La Selecci&oacute;n Argentina, sin su capit&aacute;n, el mendocino Agust&iacute;n Loser, comenz&oacute; su mejor&iacute;a en el tercer partido de la primera semana de competencia de la VNL, frente a Bulgaria.

La Selección Argentina, sin su capitán, el mendocino Agustín Loser, comenzó su mejoría en el tercer partido de la primera semana de competencia de la VNL, frente a Bulgaria.

Cierre de la Selección Argentina contra Brasil

El partido jugado en la ciudad de Brasilia, comenzó bien para el sexteto argentino, que dominó los dos primeros sets, donde se impuso por 25-18 y 26-24. Luego cedería el tercer y cuarto parcial por 19-25 y 23-25, para definir el encuentro en el tie break.

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