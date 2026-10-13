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Rumbo al Mundial de Básquet

La lesión de Gabriel Deck, un duro golpe para Argentina en el camino al Mundial de Básquet 2027

Gabriel Deck se resintió de una lesión sin recuperar en el hombro izquierdo y se perderá las próximas instancias de eliminatorias para el Mundial de Básquet 2027.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Deck no podrá jugar en la selección. ...

Deck no podrá jugar en la selección. ...

El alero de la Selección argentina de básquet y del Real Madrid Gabriel Deck volvió a resentirse de una lesión sin recuperar en el hombro izquierdo y será intervenido quirúrgicamente por lo que se perderá las próximas instancias de eliminatorias para el Mundial de Básquet 2027.

El santiagueño padece una inestabilidad anterior en la articulación, luego de sufrir otra luxación y el club español comunicó que el basquetbolista será operado en los próximos días y no se incluyó una fecha estimada de recuperación, que rondaría entre los 4 meses, es decir que la Selección argentina sufrirá una baja de peso en su camino a la clasificación al próximo Mundial de Básquet 2027 de Qatar.

Los problemas en el hombro izquierdo del jugador de 31 años comenzaron durante la última ventana de clasificación al Mundial de Básquet 2027, ocurrida en agosto, cuando sufrió la dislocación del mismo y no pudo volver al campo de juego en el segundo partido.

Desde entonces, el jugador comenzó un tratamiento y se tuvo que perder dos encuentros con el Real Madrid hasta lograr regresar, pero al poco tiempo los servicios médicos del club le diagnosticaron la inestabilidad, por lo que recomendaron la operación.

Sin pronóstico para cuándo podría regresar a las canchas, ni información precisa de en qué día será internado, se estima que el jugador con pasado en San Lorenzo no pueda volver a competir por entre 4 y 6 meses, por lo que también sería una baja considerable para la Selección.

Argentina rumbo al Mundial de Básquet 2027

Con una actualidad golpeada, sin haber logrado clasificar al último Juego Olímpico ni al último Mundial, Argentina transita el periodo de clasificación al Mundial de Básquet 2027 de Qatar con mucha presión y luego de haber superado la primera ronda se encuentra en zona de clasificación a falta de las últimas dos ventanas.

El representativo que dirige Pablo Prigioni cerrará su participación como local en las instancias clasificatorias con una doble fecha a disputarse en Zárate, en el espacio DAM, el jueves 26 y domingo 29 de noviembre, ante Bahamas y Canadá, mientras que la última ventana se jugará entre febrero y marzo del año próximo, como visitante de Puerto Rico y Bahamas.

El combinado nacional, que jugará los 4 partidos restantes sin una de sus principales figuras, se encuentra en el tercer puesto del grupo F con 14 puntos, producto de 6 triunfos y dos derrotas, a dos unidades del líder de la zona, Canadá.

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