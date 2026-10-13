La lesión de Gabriel Deck, un duro golpe para Argentina en el camino al Mundial de Básquet 2027

Desde entonces, el jugador comenzó un tratamiento y se tuvo que perder dos encuentros con el Real Madrid hasta lograr regresar, pero al poco tiempo los servicios médicos del club le diagnosticaron la inestabilidad, por lo que recomendaron la operación.

Sin pronóstico para cuándo podría regresar a las canchas, ni información precisa de en qué día será internado, se estima que el jugador con pasado en San Lorenzo no pueda volver a competir por entre 4 y 6 meses, por lo que también sería una baja considerable para la Selección.

Argentina rumbo al Mundial de Básquet 2027

Con una actualidad golpeada, sin haber logrado clasificar al último Juego Olímpico ni al último Mundial, Argentina transita el periodo de clasificación al Mundial de Básquet 2027 de Qatar con mucha presión y luego de haber superado la primera ronda se encuentra en zona de clasificación a falta de las últimas dos ventanas.

El representativo que dirige Pablo Prigioni cerrará su participación como local en las instancias clasificatorias con una doble fecha a disputarse en Zárate, en el espacio DAM, el jueves 26 y domingo 29 de noviembre, ante Bahamas y Canadá, mientras que la última ventana se jugará entre febrero y marzo del año próximo, como visitante de Puerto Rico y Bahamas.

El combinado nacional, que jugará los 4 partidos restantes sin una de sus principales figuras, se encuentra en el tercer puesto del grupo F con 14 puntos, producto de 6 triunfos y dos derrotas, a dos unidades del líder de la zona, Canadá.