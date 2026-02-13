La Justicia ordenó que Cristina Kirchner recupere su pensión y el Gobierno anticipó una apelación

Qué dice la resolución judicial

El fallo del tribunal considera que la decisión anterior que había suspendido el pago de la pensión no respetó ciertos principios legales vinculados a derechos adquiridos y a la interpretación del régimen previsional correspondiente a exmandatarios y sus cónyuges. Por esa razón, el juez ordenó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proceda a reincorporar a Cristina Kirchner como beneficiaria del pago mensual vinculado al fallecimiento de Néstor Kirchner.

Desde la defensa de la actual vicepresidenta celebraron la decisión y aseguraron que la medida se ajusta a derecho, ya que la normativa vigente permite que el cónyuge sobreviviente mantenga el beneficio bajo determinadas condiciones. Por su parte, fuentes judiciales señalaron que la medida implica retrotraer la situación previa a la suspensión del pago, con los ajustes correspondientes.

Contexto político y repercusiones

Según informó Noticias Argentinas, la decisión se produce en un momento de tensión política en Argentina, en el que temas previsionales y económicos están en el centro del debate público. La reincorporación del beneficio a Cristina Kirchner generó opiniones encontradas entre dirigentes de distintos espacios políticos.

Referentes del oficialismo destacaron que se trata de una resolución judicial que debe cumplirse sin reinterpretaciones políticas, subrayando la independencia del Poder Judicial. En cambio, sectores de la oposición cuestionaron la medida y la calificaron como “una concesión injustificada”, argumentando que los beneficios previsionales deben ser revisados con criterios técnicos y no personales.

El tema también llegó a las redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas: algunos señalaron que la medida responde a una interpretación legítima de la normativa, mientras que otros criticaron el gesto en un contexto de reclamos sociales por equidad y reformas previsionales.

El comunicado de Capital Humano.

Qué es la pensión por fallecimiento de un expresidente

La pensión por fallecimiento es un beneficio que se otorga, bajo ciertas condiciones, a familiares de exmandatarios que fallecen mientras están habilitados legalmente a recibir una pensión por su función. En el caso de Néstor Kirchner, quien fue presidente de Argentina entre 2003 y 2007, la normativa habilitaba un pago específico para su viuda que debía continuar tras su muerte.

La suspensión del pago en años recientes había generado una disputa judicial entre sus representantes y el Estado, cuya interpretación fue el origen del reclamo que terminó ante la Justicia federal. El fallo actual establece que, dadas las condiciones y la interpretación de las leyes previsionales, el beneficio debe ser restituido de forma retroactiva y con los ajustes correspondientes, aunque el monto y la forma de pago dependerán de cómo se implemente la resolución.

El posteo de Dalbón.

Qué pasos seguirá la aplicación del fallo

Tras la notificación formal del fallo, la ANSES deberá adecuar sus sistemas administrativos para restituir la pensión y calcular los pagos que fueron suspendidos desde la fecha en que se interrumpió el beneficio. Ese proceso incluirá el análisis de datos, los periodos adeudados y la determinación de las sumas retroactivas que eventualmente se abonarán.

Mientras tanto, los asesores legales de Cristina Kirchner ya anticiparon que supervisarán el cumplimiento del fallo para asegurar que no haya demoras injustificadas, y que, de ser necesario, se promoverán medidas complementarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución.