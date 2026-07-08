La foto que emociona a Mendoza: Juan Cruz Yacopini se mostró de pie y sin apoyo en la clínica Fleni

Desde el accidente que sufrió en diciembre de 2025, el piloto mendocino atravesó un largo proceso de recuperación. Permaneció cerca de un mes internado en terapia intensiva con un cuadro de extrema gravedad y luego fue trasladado al Instituto Fleni para iniciar una rehabilitación intensiva, donde continúa realizando diferentes terapias.

Una amistad que estuvo presente desde el primer día

La presencia de Nicolás Meardi en las imágenes no pasó inadvertida. El músico mendocino acompaña a Yacopini desde el inicio de su recuperación y es uno de los amigos que más cerca estuvo durante los meses de internación.

El comentario que dejó en la publicación, "De lo oscuro hacia la luz", sintetizó para muchos el camino recorrido por el piloto. La frase, tomada de una canción de Catupecu Machu, fue replicada por decenas de usuarios que celebraron el presente de Yacopini y destacaron tanto su evolución como el acompañamiento de su círculo más cercano.

El video que ya había mostrado los primeros avances

No es la primera vez que Yacopini comparte imágenes de su rehabilitación. En junio publicó un video grabado en Fleni en el que mostró cómo transcurren sus jornadas de tratamiento y la evolución lograda desde su ingreso al centro especializado.

En ese registro contó que realiza diariamente sesiones de kinesiología, terapia ocupacional, rehabilitación con tecnología y otras actividades diseñadas para recuperar la movilidad. También agradeció el trabajo del equipo médico y el acompañamiento constante de su familia, su novia y sus amigos.

Las nuevas fotografías representan un paso más en ese proceso. La imagen de Yacopini de pie se convirtió en la mejor muestra de una recuperación que continúa avanzando y que sigue despertando esperanza entre quienes acompañan su historia desde aquel accidente que cambió su vida.