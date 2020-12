La drástica decisión de Jimena Barón sobre su relación con el Tucu López

https://www.filo.news/__export/1607032924314/sites/claro/img/2020/12/03/jimena_portada.jpeg_1902800913.jpeg

Jimena, que también se alejo de los medios y la televisión fue a ver a su pareja bailar y desnudarse en Sex, la obra de José María Muscari. La madre de Momo asistió junto a su manager Lucas Biren y un grupo de amigos y disfrutó del espectáculo hot en el auto-teatro.

Ahora, de acuerdo a la cuenta de instagram Chusmeteando, Jimena habría viajado a Tucumán a conocer a la familia del Tucu dando un gran paso en su relación.

https://cdn.eltrecetv.com.ar/sites/default/files/files_imce/1969/12/2891180/chusmeteando1_130998951_106754041226371_7753056238089017228_n.jpg

Si bien no se la vio junto al Tucu, la cuenta de instagram publicó una imagen donde se ve a Jimena con un look muy casual y descontracturada acompañada por un verdulero de la zona donde vive el bailarín.

A pesar de las fotos que Jimena sigue sin dar declaraciones aunque el Tucu sí se refirió a la situación. "Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor. Me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí”, dijo sobre Jimena Barón.