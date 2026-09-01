El juez penal Rafael Escot renunció a partir de este martes 1 de septiembre para jubilarse. Había ingresado al Poder Judicial en 1988. Tiene 63 años. El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto el 31 de julio para aceptar la renuncia presentada en junio.
Renunció para jubilarse el polémico juez penal Rafael Escot, tras 38 años de carrera
Se fue de la Justicia envuelto en polémicas por la filtración de chats de jueces en el caso de Marcelo D' Agostino y haber sido apartado del juicio Próvolo II
Rafael Escot fue fiscal, juez de instrucción y juez de sentencia y durante los últimos 20 años de carrera protagonizó episodios polémicos dentro y fuera de la Justicia provincial.
El último, a mediados de este año, cuando reveló mensajes del grupo de Whatsapp "Hay jueces en Berlín" del que era parte. Esto derivó en escándalo y denuncia en la Suprema Corte de Justicia y él justificó su accionar en la necesidad de advertirle al ex subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, de quien se declaró "amigo personal", de que estaba "en riesgo de ser juzgado por una magistrada -Belén Salido- que ya se había manifestado anticipadamente a favor de su imputación por delitos en contexto de violencia de género".
Primer juicio por jurado y caso Próvolo II
Rafael Escot fue el primer juez técnico en llevar adelante un juicio por jurado popular en Mendoza en 2019: el caso de Sebastián Petean Pocoví, declarado culpable y condenado a prisión perpetua por la muerte de los policías Jorge Cussi y Daniel Ríos, y lesiones en perjuicio de la pareja.
En agosto de 2022 fue apartado por "pérdida de imparcialidad" del Tribunal que realizaba el megajuicio del caso Próvolo II por abusos sexuales a alumnos hipoacúsicos por haber dicho, en un tramo de una testimonial, que lo que se hablaba en la sala de debates parecía "un diálogo de sordos".
Hace dos semanas, cuando la Suprema Corte revirtió el fallo absolutorio y condenó a la monja Kumiko Kosaka, la magistrada preopinante, Teresa Day, pidió a la Sala Administrativa del máximo tribunal que investigue y sancione la conducta de Escot, pero -como consecuencia de su salida del Poder Judicial- ese planteo quedará en nada.
La "mafia policial" que no fue y el ascenso a camarista
Como juez de sentencia, Escot integró la Quinta Cámara del Crimen y junto con su par Gonzalo Guiñazú mantuvieron una tensa relación, cuyos detalles trascendieron los despachos y el edificio de los Tribunales provinciales.
Como juez de instrucción tuvo a cargo un caso impactante y polémico: el conocido públicamente como "la mafia policial", que en el año 2000 -tras los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez- derivó en la detención y encarcelamiento de policías y civiles y terminó en 2004 con la liberación y sobreseimiento por falta de acusación fiscal de los imputados, como el ex policía Felipe Gil Fernández, que le ganó un juicio millonario al Estado y aún reclama ser reincorporado a la Policía.
Escot ingresó al Poder Judicial en 1988 como Defensor público en Tunuyán. En ese departamento también se desempeñó como fiscal subrogante.
Luego, ya en el Gran Mendoza, fue fiscal correccional y fiscal de Cámara interino en lugar de Carlos Böhm, cuando éste fue promovido como juez de la Suprema Corte por el gobernador Arturo Lafalla.
Poco después del caso de "la mafia policial" fue ascendido a camarista durante la gobernación de Roberto Iglesias.
Juez, armas y caza mayor
Rafael Escot es presidente del Club Tiro Federal Mendoza. Nunca negó ni escondió su pasión por las armas de fuego. De hecho, fue uno de los primeros jueces mendocinos en acudir armado a los allanamientos y operativos policiales y judiciales.
La caza mayor también es otra de sus debilidades, lo que le valió críticas dentro y fuera del ámbito judicial, especialmente cuando circulaban fotografías suyas en safaris.
En pocas palabras
- Juez Rafael Escot: renunció al Poder Judicial tras 38 años de carrera, envuelto en polémicas.
- Polémicas recientes: filtración de chats de jueces y apartamiento del juicio Próvolo II.
- Trayectoria: se desempeñó como fiscal y juez penal, con episodios controvertidos y pasión por las armas.