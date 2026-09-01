Renunció para jubilarse el polémico juez penal Rafael Escot, tras 38 años de carrera

Primer juicio por jurado y caso Próvolo II

Rafael Escot fue el primer juez técnico en llevar adelante un juicio por jurado popular en Mendoza en 2019: el caso de Sebastián Petean Pocoví, declarado culpable y condenado a prisión perpetua por la muerte de los policías Jorge Cussi y Daniel Ríos, y lesiones en perjuicio de la pareja.

En agosto de 2022 fue apartado por "pérdida de imparcialidad" del Tribunal que realizaba el megajuicio del caso Próvolo II por abusos sexuales a alumnos hipoacúsicos por haber dicho, en un tramo de una testimonial, que lo que se hablaba en la sala de debates parecía "un diálogo de sordos".

Hace dos semanas, cuando la Suprema Corte revirtió el fallo absolutorio y condenó a la monja Kumiko Kosaka, la magistrada preopinante, Teresa Day, pidió a la Sala Administrativa del máximo tribunal que investigue y sancione la conducta de Escot, pero -como consecuencia de su salida del Poder Judicial- ese planteo quedará en nada.

Rafael Escot participó del comienzo del juicio a Kumiko Kosaka y a otras 8 mujeres por el caso Próvolo II y fue apartado por comentarios inapropiados en perjuicio de las víctimas.

La "mafia policial" que no fue y el ascenso a camarista

Como juez de sentencia, Escot integró la Quinta Cámara del Crimen y junto con su par Gonzalo Guiñazú mantuvieron una tensa relación, cuyos detalles trascendieron los despachos y el edificio de los Tribunales provinciales.

Como juez de instrucción tuvo a cargo un caso impactante y polémico: el conocido públicamente como "la mafia policial", que en el año 2000 -tras los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez- derivó en la detención y encarcelamiento de policías y civiles y terminó en 2004 con la liberación y sobreseimiento por falta de acusación fiscal de los imputados, como el ex policía Felipe Gil Fernández, que le ganó un juicio millonario al Estado y aún reclama ser reincorporado a la Policía.

El policía Felipe Gil Fernández fue detenido y llevado a juicio por el juez Rafael Escot en el caso de la "mafia policial" y terminó sobreseído.

Escot ingresó al Poder Judicial en 1988 como Defensor público en Tunuyán. En ese departamento también se desempeñó como fiscal subrogante.

Luego, ya en el Gran Mendoza, fue fiscal correccional y fiscal de Cámara interino en lugar de Carlos Böhm, cuando éste fue promovido como juez de la Suprema Corte por el gobernador Arturo Lafalla.

Poco después del caso de "la mafia policial" fue ascendido a camarista durante la gobernación de Roberto Iglesias.

Juez, armas y caza mayor

Rafael Escot es presidente del Club Tiro Federal Mendoza. Nunca negó ni escondió su pasión por las armas de fuego. De hecho, fue uno de los primeros jueces mendocinos en acudir armado a los allanamientos y operativos policiales y judiciales.

Rafael Escot en 2011 después de un safari.

La caza mayor también es otra de sus debilidades, lo que le valió críticas dentro y fuera del ámbito judicial, especialmente cuando circulaban fotografías suyas en safaris.