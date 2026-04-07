Procesaron a un jefe aduanero y a penitenciarios acusados de torturar a un testigo del caso Bento

imagen.png Walter Bento es nombrado en el expediente de la Justicia Federal.

La trama de las torturas contra el testigo contra Walter Bento

El denunciante del expediente es Gonzalo Ramírez Madrid, quien hasta hace unos años era el jefe de la Aduana en la zona franca de Luján de Cuyo. El hombre quedó vinculado en dos hechos de contrabando que investigó el entonces juez federal Walter Bento en los que fue declarado culpable en un juicio posterior -aunque esa sentencia no está firme-.

Cuando nació esa causa por contrabando, a mediados de 2014, fue detenido. El aduanero aseguró haber sido contactado por Diego Aliaga, la mano derecha de Walter Bento, quien le dijo que si pagaba 40.000 dólares iba a zafar de la causa, pero que si no lo hacía se iba a "pudrir en la cárcel".

Más allá del intento de soborno en la causa penal, Gonzalo Ramírez Madrid también enfrentó un sumario administrativo en la entonces AFIP. Según el procesamiento, en ese expediente el instructor sumariante era Mario Fernando Giachello quien ordenó que se presentara a declarar y que se utilizara la fuerza pública si era necesario, pese a que no era obligatorio que el sospechoso aporte su versión en la causa -tiene derecho a guardar silencio-.

walter bento juicio sentencia El denunciante fue un testigo clave en la causa contra Walter Bento. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Esto provocó que el 4 de septiembre de 2014, personal penitenciario de la cárcel de Boulogne Sur Mer "lo torturara", según relató. Los efectivos fueron hasta su celda, lo desnudaron y lo dejaron durante un puñado de horas en un sector de requisa conocido como "jaulón".

"Sentía la muerte. No sabía si tiritaba por frío o por miedo", detalló en su posterior declaración en el juicio contra Walter Bento. Y aseguró que cuando consultó a los penitenciarios el motivo por el cual le estaban haciendo eso le contestaron "son órdenes del juez".