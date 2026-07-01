La Corte comenzó a revisar el caso de los rugbiers franceses denunciados por abuso y sobreseídos

Dalmiro Garay y Norma Llatser integran el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia que analiza el planteo en Casación de la denunciante contra el sobreseimiento de los rugbiers franceses por "inexistencia de delito".

Rugbiers franceses: entre la "falsa denuncia" y la reinvestigación

Los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou asisten a la audiencia judicial desde Nueva Zelanda, a través de una plataforma virtual. Es que, por estas horas, participan de la gira de la Selección francesa de rugby en el país oceánico.

Fueron autorizados por el cuerpo técnico, explicó el abogado defensor porteño, Rafael Cúneo Libarona, que retornó a Mendoza convencido de que todo lo que pasó con sus clientes fue una "falsa denuncia".

Para el abogado Rafael Cúneo Libarona, defensor de los rugbiers franceses, la denuncia de la mendocina contra sus clientes fue "falsa".

La abogada Natacha Romano, que llevó el caso a la Suprema Corte, cuestionó en Casación el sobreseimiento de los rugbiers franceses y pidió que la causa sea reinvestigada por la Fiscalía de Delitos Sexuales. Su representada había indicado que no iba a asistir, pero minutos antes de comenzar la audiencia llegó acompañada y con lentes oscuros.

La mujer que denunció a los rugbiers franceses en 2024 por abuso sexual. Foto: UNO / Nicolás Rios

La abogada querellante argumentó, previamente y por escrito, que la Fiscalía de Delitos Sexuales no tuvo en cuenta pruebas determinantes, como que la mujer de 40 años no consintió la relación sexual con Hugo Auradou y que tampoco se consideró la participación "criminal" de su colega Oscar Jegou, cuando -de acuerdo a la denuncia- ingresó a la habitación del hotel Diplomatic de Ciudad, el domingo 7 de julio a la madrugada, donde ambos deportistas se alojaban.

Rugbiers franceses: 5 meses acusados en Mendoza

El caso de los rugbiers franceses tuvo en vilo a la Justicia de Mendoza entre julio y diciembre de 2024 y tuvo amplia repercusión a nivel mundial.

El domingo 7 de julio por la tarde, la mendocina de 39 años los denunció por abuso sexual en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Relató que había conocido a Hugo Auradou el sábado a la noche en un boliche de Luján y que luego ambos pasaron la noche en el hotel Diplomatic, donde se alojaba la Selección francesa de rugby.

Detalló que no consintió una relación sexual con Auradou y mucho menos con Jegou, por lo que denunció haber sido violada.

Los deportistas fueron detenidos el martes 9 de julio en un hotel de Buenos Aires horas antes de partir, como parte de la delegación de su país, a Montevideo, Uruguay. Les imputaron el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Los rugbiers franceses quedaron libres en agosto de 2024 por la decisión de tres magistrados. Nicolas Ríos

Los trajeron a Mendoza en avión con auxilio de la Policía Federal y los alojaron en la Estación Transitoria de Detenidos del Polo Judicial.

Más tarde, cuando la Justicia avaló el pedido de prisión domiciliaria quedaron detenidos con tobilleras electrónicas en un departamento de la Quinta Sección, ofrecido por mendocinos ligados al rugby.

En agosto recuperaron la libertad luego de que el fiscal Darío Nora dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito con el aval de la fiscal jefa, Daniela Chaler, y del Procurador Adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar.

Coincidieron en que la denunciante había cometido contradicciones e incongruencias en su declaración. También analizaron audios y videos y peritajes psicológicos.

En septiembre de ese año se les permitió regresar a Francia y en diciembre la jueza Eleonora Arenas avaló la postura de los fiscales por lo que dio por cerrado el caso. Al menos, en esa primera etapa.