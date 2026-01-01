Feria judicial: así se organizaron los jueces en enero para garantizar la atención y las vacaciones

Durante la feria judicial, la atención de los asuntos de la Corte se repartirá entre sus ministros en turnos semanales. La Presidencia estará a cargo de Julio Gómez del 5 al 9 de enero y de Dalmiro Garay Cueli del 19 al 31, mientras que en los despachos atenderán Gómez en la misma fecha, Mario Adaro del 1 al 10 de enero y Norma Llatser del 26 al 31 de enero.

suprema corte poder judicial La atención del Poder Judicial se ve reducida durante la feria de enero.

Teresa Day y José Valerio no figuran en el reparto de turnos. Omar Palermo, en tanto, se encuentra en uso de licencia.

En paralelo, cada fuero —Laboral, Penal, Civil, Familia y Contravencional— tendrá encargados específicos designados para garantizar la actividad durante todo el receso.

Los turnos durante la Feria Judicial de enero en Mendoza

El art. 46 de la Constitución Provincial es el que establece que el “feriado judicial será de un mes por año, en la forma que la ley establezca”.

El art. 60 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, en tanto, regula días y horas hábiles. Durante la feria judicial los días son inhábiles y es por ello que no corren plazos procesales, aunque subsistan servicios mínimos.

Los turnos, responsables, direcciones y teléfonos de cada juzgado pueden verse en la acordada haciendo click aquí.

Además de ello, la Suprema Corte dispuso normas generales a aplicar durante la feria judicial de enero de 2026.

En la Primera Circunscripción Judicial la Mesa de Entradas Central Civil (MECC) será la única dependencia habilitada para la recepción y registro de las demandas por procesos urgentes y de aquellas cuya prescripción opere en el transcurso del receso, con una dotación mínima de personal.

Mientras que se habilitará una casilla para cada Oficina Centralizada de Notificaciones de las 4 Circunscripciones Judiciales a fin de que tramiten las notificaciones urgentes que lleguen entre el 1 al 31 de enero. Dichas oficinas serán las responsables de remitir las notificaciones a los organismos de feria. El resto de las notificaciones se tramitarán a partir del primer día hábil de febrero.

Las demandas presentadas a partir de las 13 del último día hábil previo a la feria judicial y hasta las 23.59 del 31 de enero de 2026 serán asignadas por la MECC al Tribunal de Turno en lo Civil y Paz, de esta primera Circunscripción.

Los Tribunales, Juzgados y Oficinas de turno funcionarán todos los días hábiles de 7.30 a 13.30. El horario de atención al público será de 8 a 13.

La Dirección de Informática habilitará exclusivamente la presentación de escritos en los Juzgados y Tribunales de turno durante la feria.

A los escritos presentados entre las 13 del último día hábil y las 23.59 del día 31 de diciembre, en expedientes que no estuvieren habilitados, se les dará ingreso en el primer día hábil siguiente al receso, con la fecha y la hora del cargo de presentación.

A partir de las 0 del 1 de enero, solo podrán ser presentados escritos o peticiones ante los tribunales o juzgados de turno, que funcionarán con la planta de personal habitual durante la feria judicial.