Cuatro juezas denunciaron a un colega por "machista" y pidieron ser oídas por la Magistratura

La denuncia de 4 juezas que llegó al Consejo de la Magistratura

La denuncia fue presentada el 22 de agosto de 2024 ante el propio Colegio; dirigida formalmente al doctor Roberto Naciff, en su carácter de presidente.

Surgió a raíz de un incidente que tuvo lugar el 20 de agosto de ese año. Las magistradas denunciaron conductas de su colega que calificaron como "machistas" y "prepotentes", las cuales incluyeron gritos, un lenguaje gestual violento e imputaciones falsas e injuriosas.

Según dijeron, los hechos ocurrieron mientras se discutía el reglamento para el Colegio de Jueces de Juicio y Ejecución del Distrito Federal Cuyo.

"La violencia verbal, gestual y psicológica desplegada por el integrante del colegio Pablo Salinas respecto de las mujeres juezas, pusieron en evidencia conductas machistas y expresiones prepotentes que generaron una perturbación tal en nuestro ánimo, que aún persiste", dijeron Diamante, Marisi, Pereira y Rattá Rivas.

walter bento juicio coimas en mendoza audiencia sentencia Tres de las juezas denunciantes conformaron el tribunal del caso Walter Bento. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Dichas conductas incluyeron imputaciones falsas e injuriosas, tono de voz excesivamente elevado e incluso gritos, acompañados de un lenguaje gestual violento que generó un clima de conmoción impensado e imprevisto", agregaron.

En el escrito, incluso, las juezas federales advirtieron que hubo más cuestiones que prefirieron no contar “para preservar la integridad del cuerpo”.

Estas conductas, dijeron en ese momento, son las “que motivan y fundamentan las normas de género cuya inclusión -con manifiesta resistencia por parte de varios de los presentes- hemos solicitado en el reglamento"; y le pidieron a Naciff adoptar medidas.

La denuncia inició, entonces, un recorrido por la Cámara de Casación Penal y la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de Mendoza; hasta que terminó bajo tratamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, específicamente en la Comisión de Disciplina, donde se le asignó el expediente 147/2024 bajo la carátula "Cámara Federal de Casación Penal sobre actuación del Dr. Salinas Pablo"

Es en esta instancia nacional donde se debatió recientemente su desestimación o la apertura a pruebas testimoniales.

Pedido de disculpas del juez Salinas y desestimación en el Consejo de la Magistratura

El miércoles pasado, la comisión de Disciplina trató el proyecto de desestimación de la denuncia contra Salinas.

El juez y consejero Alberto Lugones argumentó a favor del cierre de la causa, sosteniendo que el tema estaba "superado" tras un pedido de disculpas del juez mendocino, la concreción del reglamento discutido y el hecho de que el cuerpo siguiese funcionando con normalidad desde entonces.

Por el contrario, en la misma sesión, la jueza nacional Alejandra Provítola solicitó medidas de prueba testimoniales para esclarecer el alcance de lo sucedido, argumentando que el mérito de la causa no podía evaluarse sin escuchar a las damnificadas.

colegio de la magistratura caso salinas juezas federales La sesión del Consejo de la Magistratura que trató el caso Salinas.

En la votación del Consejo, se impuso la propuesta de Lugones. La mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una de las que estuvo a favor de la desestimación. También Barroetaveña, Díaz Cordero, Recalde y Galderisi. Solo Provítola y Luis Juez votaron a favor de citar por escrito a las magistradas.

Tras esta decisión, las juezas federales se presentaron este lunes de manera directa ante el Consejo de la Magistratura solicitando ser oídas y que se tome una decisión final en pleno.

"Que haya mediado un pedido de disculpas por parte del doctor Salinas no significa que los hechos denunciados no hayan ocurrido y que merezcan, por su gravedad institucional, que el Consejo de la Magistratura trate la cuestión en pleno", indicaron.

Qué dice ahora el reglamento de los jueces sobre cuestiones de género

El reglamento que se acordó para el colegio de jueces federales incluye disposiciones específicas sobre género, como un liderazgo compartido por una jueza mujer y juez varón, alternados en presidencia y vice cada año; y que –esto a raíz de los incidentes denunciados- en las reuniones haya, obligatoriamente, al menos un secretario.

Según las juezas, estas cláusulas fueron incorporadas tras una "manifiesta resistencia", pero finalmente fueron aceptadas unánimemente al analizarse artículo por artículo.