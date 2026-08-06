- Signos de fuego: determinación, entusiasmo y liderazgo
- Signos de tierra: estabilidad, paciencia y perseverancia
- Signos de aire: creatividad, ingenio y flexibilidad
- Signos de agua: intuición, sensibilidad y empatía
Tu horóscopo de hoy viernes 7 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua
Para el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Tauro marca el ritmo del viernes 7 de agosto con una energía orientada a la estabilidad, la perseverancia y el disfrute de los logros construidos con esfuerzo.
- Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): encontrarás que reducir el ritmo y actuar con mayor estrategia te permitirá obtener resultados más sólidos que los impulsos apresurados. La Luna en Tauro favorecerá la constancia y transformará tu entusiasmo en acciones con verdadero potencial de crecimiento. Tu determinación será aún más efectiva cuando avances con paciencia
- Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): sentirás que la energía astral juega a tu favor y te permitirá afianzar decisiones que fortalecerán tu estabilidad. La Luna en tu elemento potenciará la confianza, la organización y la capacidad para construir sobre bases firmes. Tu perseverancia comenzará a reflejar avances que te motivarán a seguir creciendo
- Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): descubrirás que una pausa para ordenar tus ideas será mucho más valiosa que intentar resolver todo al mismo tiempo. La influencia de la Luna en Tauro favorecerá la claridad mental y te ayudará a convertir proyectos creativos en planes concretos. Tu capacidad para adaptarte encontrará un equilibrio que potenciará tus talentos
- Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): percibirás una sensación de calma que fortalecerá tu intuición y te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad emocional. La Luna en Tauro favorecerá los vínculos sinceros, la estabilidad afectiva y la confianza en aquello que has construido con dedicación. Tu sensibilidad encontrará el equilibrio perfecto para avanzar con serenidad y optimismo