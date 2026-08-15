Signos de fuego: entusiasmo, iniciativa y franqueza

entusiasmo, iniciativa y franqueza Signos de tierra: estabilidad, prudencia y perseverancia

estabilidad, prudencia y perseverancia Signos de aire: comunicación, creatividad y sociabilidad

comunicación, creatividad y sociabilidad Signos de agua: sensibilidad, intuición y empatía

Tu horóscopo de hoy domingo 16 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, este domingo estará influenciado por la diplomacia y el sentido del equilibrio que aporta la Luna en Libra, una posición que favorece los acuerdos, la cooperación y una mirada más serena sobre las relaciones.

Tu horóscopo de hoy domingo 16 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua.