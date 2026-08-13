Signos de fuego: dinamismo, coraje y espontaneidad

dinamismo, coraje y espontaneidad Signos de tierra: organización, estabilidad y perseverancia

organización, estabilidad y perseverancia Signos de aire: curiosidad, comunicación y agilidad mental

curiosidad, comunicación y agilidad mental Signos de agua: intuición, sensibilidad y percepción

Tu horóscopo de hoy viernes 14 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, este viernes estará guiado por la precisión de la Luna en Virgo, una influencia que favorece en los signos el orden, el análisis y las decisiones tomadas con criterio.

Tu horóscopo de hoy viernes 14 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua.