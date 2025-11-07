En el tarot, esta carta representa el paso consciente de una situación difícil hacia un terreno más sereno y estable, tanto en lo mental como en lo emocional. El Seis de Espadas sugiere dejar atrás cargas del pasado, abrirse a nuevos horizontes y confiar en el proceso de cambio. Su energía es calmada, reflexiva y orientada hacia la recuperación interior.

tarot descubre destino el seis de espadas.jpg Tarot de hoy viernes 7 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

