HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 7 de noviembre, día del Dragón de Metal Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Mono, Rata y Gallo

Animales incompatibles: Perro y Dragón

Actividades recomendadas: tomar decisiones estratégicas, iniciar proyectos ambiciosos, liderar equipos, renovar metas personales y expresar ideas con claridad

Actividades a evitar: insistir en el control, discutir por orgullo, actuar sin evaluar consecuencias

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Dragón de Metal Yang representa la fuerza visionaria, la inteligencia estratégica y la voluntad inquebrantable. Es una jornada donde la ambición se combina con la precisión, favoreciendo decisiones firmes y planes de largo alcance. La energía del Metal fortalece la mente y la disciplina, mientras que la polaridad Yang impulsa a la acción consciente y dirigida. Es ideal para enfrentar desafíos, liderar con autoridad y fijar nuevos objetivos con confianza. Conviene evitar los impulsos dominantes o las luchas de poder y enfocarse en construir sobre bases sólidas.

