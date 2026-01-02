Tarot de hoy sábado 3 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 3 de enero de 2026 es El Tres de Copas, una carta que simboliza la celebración compartida, la alegría que se multiplica cuando se vive en comunidad y el sostén emocional que nace de los vínculos sinceros. Esta carta habla de encuentros positivos, momentos de gratitud y emociones que fluyen con ligereza.