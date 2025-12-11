Tarot de hoy jueves 11 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy jueves 11 de diciembre de 2025 es El Siete de Copas, una carta asociada a la imaginación activa, las posibilidades múltiples y la inspiración emocional que abre caminos inesperados. Su energía destaca la creatividad, la intuición y la capacidad de soñar más allá de lo evidente, pero también invita a elegir con claridad lo que realmente aporta bienestar.