No hay que buscar un abrazo, estos son los signos que no saben consolar

Por eso, si usted conoce a algunas de estas personas, no se enoje con ellos, pero tampoco busque su consuelo en caso de que lo necesite.

►TE PUEDE INTERESAR: No conviene pelear con ellos, estos son los signos del zodiaco que más se enojan

Estos son los signos del zodiaco que no saben consolar

Virgo: el virginiano se caracteriza por ser muy lógico, lo que le crea un problema a la hora de conectar con sus sentimientos y saber qué decir en momentos muy duros para otras personas. Hay que conformarse con escuchar de parte de ellos un "lo siento" y un abrazo. Es complicado que les salga algo más.

Aries: los arianos y arianas son de callar tantas veces las cosas que les ocurren que cuando les toca consolar a alguien no saben qué decir. Lo peor es que si abren la boca habrá muchas posibilidades de que tiren un chiste totalmente fuera de lugar. Por ahí es mejor quedarse callado.

Leo: Los leoninos y leoninas no son buenos a la hora de consolar, pero al contrario del ariano van a preferir el silencio antes que decir algo. Puede que, a lo sumo, den una palmada en la espalda pero no pidan mucho más.

Géminis: el taurino quizás es el peor de todos. No solamente no sabe consolar sino que sobreactúa. Hay que pedirle que se quede tranquilo que, al menos para él o ella, no es el fin del mundo.