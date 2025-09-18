Luna en Cáncer: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

La astrología y sus predicciones señalan que la Luna en Cáncer despierta un caudal emocional que invita a cada uno de los signos del zodiaco a reconectar con su mundo interior y con los vínculos más cercanos. Este tránsito lunar resalta la importancia del hogar, de la familia y de los afectos como refugio en tiempos de cambios. En este contexto, las predicciones apuntan a un clima ideal para escuchar la voz interior y dar pasos firmes en lo emocional.