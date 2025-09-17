Inicio Horóscopo Horóscopo chino
Predicciones

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Tigre de Metal

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este jueves 18 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Tigre de Metal

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Tigre de Metal

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este jueves 18 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Tigre de Metal Yang, una jornada en la astrología china que refleja fuerza, determinación y valentía. El Tigre es símbolo de liderazgo, iniciativa y acción, mientras que el Metal Yang intensifica la firmeza y la capacidad de tomar decisiones con claridad y disciplina. Es un día cargado de energía dinámica para los signos, ideal para emprender proyectos que requieren coraje y para defender convicciones con firmeza. Se recomienda aprovechar esta influencia para resolver asuntos pendientes y abrir caminos hacia nuevos desafíos, siempre con una actitud justa y equilibrada. Las actividades aconsejadas incluyen iniciar gestiones importantes, firmar acuerdos y encarar decisiones valientes, mientras que es preferible evitar la impulsividad, los conflictos innecesarios y los riesgos financieros exagerados.

horoscopo chino predicciones signos dia tigre de metal 1
El hor&oacute;scopo chino revela a sus signos zodiacales que el d&iacute;a de hoy estar&aacute; regido por el Tigre de Metal Yang.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Tigre de Metal Yang.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Tigre de Metal

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): El día le impulsa a salir de la rutina y a enfrentar retos con audacia, encontrando en el Tigre un aliado para moverse hacia nuevas metas. Es favorable para concretar propuestas laborales y mostrar iniciativa en el entorno profesional. Se recomienda cultivar la confianza sin caer en la imprudencia. Evitar decisiones apresuradas será esencial para no perder equilibrio. Una conversación franca con personas de autoridad le traerá avances significativos
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La energía intensa del Tigre de Metal Yang puede generarle cierta tensión, pero también motivarlo a reforzar su carácter. Es un buen momento para reafirmar límites y dejar claras sus posturas en el trabajo o en la familia. Se aconseja mantener una actitud firme sin caer en la rigidez. Evitar discusiones directas será clave para mantener la armonía. Dedicar tiempo a proyectos que requieren disciplina le permitirá sacar provecho de esta jornada
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Al estar bajo la influencia de su propio signo, experimenta un día de gran energía y determinación. Es una jornada perfecta para tomar decisiones importantes y liderar proyectos colectivos. Se recomienda canalizar esta fuerza con sabiduría, sin dar lugar a la impulsividad. Evitar la sobrecarga de compromisos será esencial para no perder equilibrio. Una acción valiente marcará un nuevo inicio en su vida personal o profesional
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): El Tigre de Metal Yang puede sentirse desafiante, pero también le invita a salir de la zona de confort. Es un buen momento para probar nuevas estrategias en el trabajo o en el estudio. Se recomienda mantener la calma frente a presiones externas y enfocarse en prioridades reales. Evitar la dispersión le permitirá avanzar con pasos firmes. Una oportunidad inesperada podría abrirse si confía en su intuición
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): La intensidad del día refuerza su espíritu competitivo y creativo, dándole ímpetu para encarar grandes proyectos. Es una jornada propicia para innovar y dejar su huella en entornos profesionales. Se recomienda usar el poder de la palabra para convencer y atraer apoyos. Evitar la arrogancia será necesario para mantener la cooperación de otros. La audacia, combinada con sensatez, le permitirá destacar con éxito
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Encuentra en la energía del Metal Yang un impulso para tomar decisiones calculadas y precisas. Es un día favorable para resolver temas financieros y dar estructura a proyectos de largo plazo. Se recomienda mantener la discreción y no revelar de más en asuntos personales. Evitar enfrentamientos innecesarios será clave para preservar la calma. El autocontrol será su mejor herramienta para brillar en esta jornada
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La afinidad con el Tigre de Metal Yang le otorga una gran dosis de motivación y coraje. Es un día excelente para avanzar en proyectos ambiciosos y demostrar liderazgo. Se recomienda actuar con confianza pero también con prudencia en temas financieros. Evitar el exceso de entusiasmo será clave para no cometer errores. Una acción bien pensada hoy le traerá frutos duraderos
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): Puede sentir el día con cierta intensidad que desafía su deseo de calma, pero también con oportunidades de crecimiento. Es un buen momento para organizar responsabilidades y demostrar madurez frente a situaciones difíciles. Se recomienda no dejarse llevar por emociones extremas. Evitar confrontaciones directas será la clave para mantener armonía en su entorno. Una actitud práctica y serena le permitirá avanzar con éxito
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): La energía del Tigre lo impulsa a ser más arriesgado y a aprovechar nuevas oportunidades. Es un día favorable para mostrar talentos y buscar reconocimiento profesional. Se recomienda no dispersarse en demasiados proyectos a la vez. Evitar la precipitación será clave para que sus logros sean estables. Con ingenio y constancia podrá superar cualquier obstáculo
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Metal Yang potencia su sentido de disciplina y organización, lo que le permitirá ordenar asuntos pendientes. Es un día propicio para tomar decisiones administrativas o financieras importantes. Se recomienda avanzar con determinación, pero sin caer en la crítica hacia otros. Evitar la rigidez excesiva le permitirá encontrar mejores soluciones. La planificación detallada será su mejor aliada en esta jornada
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): La influencia del Tigre le otorga energía renovada para defender ideales y compromisos. Es un buen momento para fortalecer lazos de confianza con colegas o amigos cercanos. Se recomienda mantenerse fiel a sus valores sin caer en el extremismo. Evitar la intransigencia será clave para mantener el equilibrio. Una actitud leal y firme le abrirá caminos hacia nuevas oportunidades
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El día se presenta con cierta intensidad, pero le invita a actuar con decisión y responsabilidad. Es favorable para resolver compromisos laborales o financieros con madurez. Se recomienda mantener un ritmo constante y evitar la pasividad. Evitar la dependencia de otros será clave para mostrar su verdadero potencial. Una acción práctica y consciente le permitirá sentir seguridad y estabilidad

Temas relacionados:

Te puede interesar