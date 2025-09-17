HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Tigre de Metal

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Tigre de Metal Yang, una jornada en la astrología china que refleja fuerza, determinación y valentía. El Tigre es símbolo de liderazgo, iniciativa y acción, mientras que el Metal Yang intensifica la firmeza y la capacidad de tomar decisiones con claridad y disciplina. Es un día cargado de energía dinámica para los signos, ideal para emprender proyectos que requieren coraje y para defender convicciones con firmeza. Se recomienda aprovechar esta influencia para resolver asuntos pendientes y abrir caminos hacia nuevos desafíos, siempre con una actitud justa y equilibrada. Las actividades aconsejadas incluyen iniciar gestiones importantes, firmar acuerdos y encarar decisiones valientes, mientras que es preferible evitar la impulsividad, los conflictos innecesarios y los riesgos financieros exagerados.

