Es que de acuerdo a los astros hay ciertos signos del zodiaco con mayor tendencia a la soltería esa es una de las principales razones por las que sus noviazgos no suelen funcionar.

Para poder comprenderlos mejor, estos son los signos del zodiaco que prefieren la soltería:

CAPRICORNIO

Los capricornianos odian la rutina de estar con una sola persona y por eso no tienen muchas posibilidades de tener una relación duradera. Son personas muy entregadas a su vida laboral, por lo cual no dudarán en dedicar más tiempo a su trabajo que a su pareja.

Son muy egocéntricos y egoístas al momento del amor. Para lograr una relación amorosa estable y duradera, un capricorniano debe esforzarse mucho más que los otros signos para entender los sentimientos de su pareja.

ACUARIO

Los nacidos bajo este signo son muy creativos e imaginativos lo que a veces puede jugarles en contra a la hora de formar una pareja. La soltería para los acuarianos es una oportunidad de poner a prueba su habilidad para crear e innovar sin ponerse ningún tipo de límite.

A pesar de que son hábiles solteros son muy enamoradizos y románticos.

VIRGO

Son muy exigentes. A los virginianos no les gusta esforzarse y dedicar tiempo en una relación. No cuentan con mucha paciencia para aguantar las acciones desagradables de los demás; esto, por supuesto, supone un problema cuando se trata de tener una relación, pues no tardarán en aburrirse.

No tratará de comprender las diferencias y defectos de su pareja.

LEO

La gente de Leo suele estar demasiado enfocada en sí misma como para afrontar los desafíos que supone un compromiso. Temen perder su libertad, su tiempo libre, su dinero, sus amistades. Por eso, suelen dudar mucho antes de entregarse a una relación seria.

LIBRA

Son independientes, muy sociables, aventureros, les gusta experimentar y vivir constantemente nuevas experiencias. Por eso, ante la idea del compromiso y la estabilidad de una relación seria, les asusta la perspectiva de todas personas con las que no podrán vivir nuevas historias.