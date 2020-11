Los signos del zodiaco menos exigentes en las primeras citas

SAGITARIO

Sagitario se caracteriza por ver siempre lo bueno de las personas y hacer caso omiso de sus defectos. Suele salir con todo tipo de personas ya que son de gran corazón, pero pueden tener problemas con el compromiso. Una vez que la relación se pone seria, suelen huir.

PISCIS

Cuando se trata de citas y relaciones, los piscianos odian hacer sentir mal a las otras personas por eso dan oportunidades sin control porque sienten pena por ellos y no quieren lastimarlos. No son exigentes ni piden mucho, por lo que terminan saliendo con personas que no son dignas de su amor.

ARIES

Aries no tiene filtro, es muy impaciente, siente que tienen muchas cosas en qué pensar por lo que deja en segundo plano las citas. Como le encanta divertirse, suele ser impulsivo e invitar a alguien a salir solo por el hecho de que le guiñó el ojo.

ACUARIO

Por naturaleza, son muy amigueros, aunque independientes y distantes. Se incomodan si alguien tiene una gran conexión emocional con ellos, por lo que prefieren las citas sin tanto drama y que no tengan relación alguna.