Los 5 signos del zodiaco más creativos y fogosos en la cama

Estos son los 5 signos del zodiaco más creativos y fogosos

Libra: las personas de este signo son aquellas para las que el sexo es algo para disfrutar y por ello se suelen animar a todo. Buscan experimentar, llevan una vida secreta sexual que solamente se lo confesarán a algunos y cuando lo hacen, es casi una invitación a que participen de ella. Suelen ponerse en la posición de no buscar una relación seria pero les encantaría tener un o una cómplice en sus aventuras y que no sea celoso o celosa, porque, como ya dijimos, a Libra le gusta experimentar.

Escorpio: las personas de Escorpio nunca perdonarán una infidelidad, lo considerarán una traición. Sin embargo, por una cosa extraña de la vida, ellos sí podrán ser infieles. A cambio, hay que reconocer que las personas, hombres y mujeres de este signo, harán sentir a la otra persona como algo único y no dejarán nada sin hacer.

Virgo: se ven tranquilos pero no se dejen engañar, no lo son. Son capaces de todo una vez que se sacan el miedo. Y cuando se lo sacan, prácticamente no tienen límites y llevan cada detalle que se les ocurra un poco más allá.

Aries: su fantasía es experimentar pero el miedo siempre los cohíbe. Les gusta el aire libre y cualquier situación que contemple cierto riesgo, pero hasta allí llegarán.

Leo: Sus amigos o amigas son su gran amor. Y quieren expresarlo de todas las maneras posibles, ya que "aman" a todos sus afectos. Eso provoca que también, cuando realmente se enamoran, también sean jugadores de toda la cancha y que estén abiertos a algunas variantes de la intimidad.

