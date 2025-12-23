El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este miércoles 24 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del miércoles 24 de diciembre
¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): desde la claridad interior surge una determinación serena. La energía del día ordena prioridades sin esfuerzo. Un acto responsable fortalece tu base. La vibración cósmica sostiene tu constancia. El cierre ofrece seguridad tranquila
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): con ingenio espontáneo reorganizas planes con facilidad. La energía del día estimula soluciones creativas. Un intercambio amable renueva el ánimo. La vibración cósmica equilibra juego y foco. La jornada concluye con ligereza mental
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): al elevar la mirada comprendes un mensaje sutil. La energía del día afina la intuición. Un gesto compasivo aclara vínculos. La vibración cósmica respalda elecciones sensibles. El día termina con visión expandida
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): impulsado por firmeza interna avanzas sin confrontar. La energía del día canaliza tu fuerza. Un límite consciente protege tu espacio. La vibración cósmica acompaña tu liderazgo. La jornada se cierra con poder equilibrado
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): mediante una estrategia simple resuelves tensiones. La energía del día favorece acuerdos fluidos. Un ajuste oportuno trae armonía. La vibración cósmica suaviza el entorno. El día concluye con estabilidad práctica
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): atravesando una comprensión profunda liberas peso emocional. La energía del día impulsa transformación silenciosa. Un cierre consciente abre espacio nuevo. La vibración cósmica acompaña la renovación. La jornada finaliza con calma interior
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): organizando detalles recuperas control y serenidad. La energía del día apoya avances constantes. Un pendiente resuelto eleva la confianza. La vibración cósmica sostiene tu disciplina. El día termina con satisfacción ordenada
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): avanzando a tu ritmo fortaleces la estabilidad emocional. La energía del día respeta procesos internos. Un paso lento consolida lo valioso. La vibración cósmica protege tu camino. La jornada se cierra con paz profunda
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): revelándose una emoción oculta encuentras equilibrio. La energía del día favorece la introspección honesta. Un ajuste interno redefine prioridades. La vibración cósmica acompaña la sanación. El día culmina con armonía renovada
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): afirmando una verdad interna tomas decisiones claras. La energía del día despeja motivaciones. Un acto coherente fortalece tu centro. La vibración cósmica respalda determinación. La jornada concluye con firmeza serena
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): cultivando sensibilidad generas encuentros armoniosos. La energía del día favorece la empatía. Un gesto sincero suaviza emociones. La vibración cósmica sostiene la paz. El día se cierra con dulzura consciente
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): observando en silencio descubres un patrón revelador. La energía del día potencia tu sabiduría. Un momento de quietud aclara decisiones. La vibración cósmica guía con sutileza. La jornada termina con lucidez profunda
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): expresando autenticidad elevas tu energía vital. La energía del día realza tu magnetismo. Un reconocimiento interno fortalece la autoestima. La vibración cósmica impulsa coherencia emocional. El día concluye con brillo armónico