El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 7 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 7 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre – 9 de enero): hoy una percepción luminosa despierta una comprensión que te invita a reorganizar tus motivaciones más íntimas. Un pequeño gesto abre un puente hacia una emoción que se vuelve más clara. Un detalle que parecía irrelevante toma un lugar simbólico importante. Una sensación de ligereza acompaña tus decisiones del día. Finalizas la jornada con una tranquilidad que se asienta con firmeza dentro de ti
- Mono (10 de enero – 6 de febrero): la energía dominical te conecta con un ritmo interno que se vuelve más suave y consciente. Una intuición profunda revela una nueva forma de vincularte con tus deseos. Un recuerdo amable ordena una emoción dispersa. Un intercambio sencillo te trae una clave espiritual inesperada. Terminas el día con un equilibrio renovado
- Halcón (7 de febrero – 6 de marzo): hoy aparece una claridad que te permite distinguir lo que nutre tu pensamiento de lo que solo lo distrae. Una señal sutil te guía hacia una idea que se vuelve reveladora. Un silencio breve te ayuda a acomodar una inquietud interna. Una mirada ajena despierta un matiz espiritual que no habías notado. Al finalizar el domingo, te envuelve un sentimiento de expansión lúcida
- Jaguar (7 de marzo – 3 de abril): la vibración del día penetra en tu interior con un sentido profundo de reorganización emocional. Un instante preciso abre un diálogo interno honesto. Una intuición firme define un paso importante. Una presencia cercana activa una percepción que fortalece tu centro espiritual. Terminas la jornada con un poder interno más sereno
- Zorro (4 de abril – 1 de mayo): hoy una combinación de calma y lucidez reestructura una parte sensible de tu mundo interior. Un detalle menor se convierte en un símbolo que guía tus decisiones. Una emoción suave fluye sin resistencia y te muestra un camino más claro. Un intercambio cálido despierta una sensación de pertenencia. Finalizas el domingo con una armonía profunda
- Serpiente (2 de mayo – 29 de mayo): la energía del día sostiene un movimiento interno que libera viejos patrones. Un encuentro breve despierta una comprensión que te sorprende. Una reflexión espontánea aclara una sensación confusa. Una chispa intuitiva ilumina una elección pendiente. Terminas el día con una vibración de renovación silenciosa
- Ardilla (30 de mayo – 26 de junio): hoy un impulso delicado te invita a reconectar con una motivación olvidada. Una palabra justa abre un espacio emocional fértil. Una pausa consciente ordena un pensamiento que venías evitando. Una sensación cálida se expande mientras tomas decisiones sencillas. Finalizas el domingo con una serenidad creativa
- Tortuga (27 de junio – 23 de julio): la vibración del día calma tensiones que habían permanecido ocultas. Una intuición suave coloca cada emoción en su lugar. Una mirada honesta desde tu entorno despierta una claridad personal. Una comprensión íntima fortalece tus raíces espirituales. Terminas el domingo con una sensación profunda de estabilidad
- Murciélago (24 de julio – 22 de agosto): hoy surge un movimiento interno que ilumina un aspecto que necesitaba atención. Una frase sencilla activa un proceso emocional importante. Una sensación inesperada te guía hacia una elección más auténtica. Un silencio reparador te permite recuperar fuerzas. Al cerrar el día, sientes que algo dentro de ti se acomoda
- Escorpión (23 de agosto – 19 de septiembre): la energía dominical suaviza emociones intensas y te permite ver con nitidez una situación delicada. Un gesto amable despierta una vibración espiritual precisa. Una intuición firme aclara un pensamiento que estaba disperso. Una experiencia simple te conecta con una verdad interna. Finalizas la jornada con equilibrio renovado
- Venado (20 de septiembre – 17 de octubre): hoy la luz del día revela un matiz emocional que cambia tu perspectiva. Una observación aguda te ofrece una clave importante. Una sensación de quietud reordena tus prioridades. Una conversación tranquila despierta un entendimiento más profundo. Terminas el domingo con una presencia interior más sólida
- Búho (18 de octubre – 16 de noviembre): la energía del día afina tus percepciones y te conduce hacia una comprensión precisa de tus emociones. Un instante silencioso abre un canal espiritual significativo. Una intuición clara ilumina un tema personal que requería atención. Un gesto cercano despierta ternura y firmeza al mismo tiempo. Finalizas la jornada con una paz profunda
- Pavo Real (17 de noviembre – 12 de diciembre): hoy experimentas una vibración que te impulsa a reorganizar tus deseos en un orden más auténtico. Una coincidencia reveladora enciende una chispa creativa. Un sentimiento suave se convierte en guía emocional. Una idea repentina desbloquea una duda persistente. Terminas el domingo con una energía radiante y centrada