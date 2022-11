Horóscopo: este signo del zodiaco se atreve a todo en la intimidad

pexels-anna-pou-9451203.jpg

El signo del zodiaco más atrevido en la intimidad

Para Escorpio, mantener una relación sexual es todo un acto de pasión y desenfreno. Este signo del zodiaco es de atreverse a experimentar para luego convertirse ellos mismos en una especie de profesor o profesoras. Para ellos, no importa el momento o el lugar, solamente dar rienda suelta a su placer y para eso, no tienen ningún tipo de límite.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los signos que olvidan más rápido a su expareja

Otro signo muy atrevido, sexualmente hablando, es Aries. En el caso de las personas nacidas bajo este signo, el riesgo es algo que los excita y no tienen ningún tipo de problema en buscar placer en cualquier momento y lugar. No obstante, presenta algunos límites. Tiene claro lo que son capaces de hacer y lo que no, e incluso si entre estos último hay algo que les diera curiosidad, es muy difícil que traspasen ese límite.

Finalmente está Libra. El signo del zodiaco de la balanza presenta siempre un equilibrio, pero son muy capaces de hacer que un lado se incline mucho y cuando se trata de intimidad, es uno de esos casos. Si tienen confianza con la otra persona, son capaces de todo. Encima, si la otra persona tiene la mentalidad abierta, la experiencia puede ser inolvidable para ambos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Incomparables! Los 3 signos del zodiaco más apasionados al besar