Horóscopo: los signos que olvidan más rápido a su expareja

pareja.jpg

Tauro

A los taurinos les gusta recordar el pasado siempre que hayan sido felices. Por eso, cuando terminan una relación, pasan página muy rápido y van a buscar otra cosa. Pueden recordar de vez en cuando, pero lo cierto es que eso no influye en sus sentimientos de querer reecontrarse con su expareja.

tauro-signos del zodiaco

Sagitario

La melancolía no va con los de sagitario. Es uno de los signos más arrolladores del futuro. Por eso, al momento de romper una relación, casi siempre deciden seguir adelante y pasar página muy rápido. Eso los ayuda a disfrutar el momento: una de sus necesidades más importantes.

sagitario-signos del zodiaco

Leo

El rey de la selva no se quedará pensando en alguien a quien ya no quiere, y mucho menos en alguien que lo dejó a él. Como buen signo de fuego, el león mira siempre adelante, enciende todo a su paso y no vive del pasado. Aún cuando haya disfrutado de una buena relación, sabe que lo pasado es pisado por eso elige mirar hacia el futuro con esperanzas.

leo- signos del zodiaco

