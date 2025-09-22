El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Cabra de Madera Yin, una jornada que se tiñe de una energía calmada, sensible y creativa. Este día favorece la introspección, el disfrute del arte, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de armonía en las relaciones. La astrología china indica que es un momento propicio para que los signos encuentren soluciones pacíficas a viejos conflictos y para acercarse a los demás con paciencia y empatía. No obstante, la sensibilidad excesiva puede llevar a dramatizar situaciones simples, por lo que será importante mantener un equilibrio emocional. Las actividades colectivas, la cooperación y las tareas que involucren creatividad estarán especialmente favorecidas.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este martes para los 12 signos en el día de la Cabra de Madera