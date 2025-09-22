Inicio Horóscopo Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este martes para los 12 signos en el día de la Cabra de Madera

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este martes 23 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este martes 23 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Cabra de Madera Yin, una jornada que se tiñe de una energía calmada, sensible y creativa. Este día favorece la introspección, el disfrute del arte, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de armonía en las relaciones. La astrología china indica que es un momento propicio para que los signos encuentren soluciones pacíficas a viejos conflictos y para acercarse a los demás con paciencia y empatía. No obstante, la sensibilidad excesiva puede llevar a dramatizar situaciones simples, por lo que será importante mantener un equilibrio emocional. Las actividades colectivas, la cooperación y las tareas que involucren creatividad estarán especialmente favorecidas.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): las Ratas sentirán un clima de calma que les permitirá reflexionar sobre proyectos pendientes. Este día resulta favorable para acercarse a personas con las que hayan tenido diferencias. La energía de la Cabra las invita a ser pacientes y escuchar con empatía. Recomendado: dedicar tiempo a la lectura o a un paseo tranquilo en la naturaleza. No recomendado: presionarse con plazos estrictos
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encontrará que sus esfuerzos de organización son más fáciles de llevar a cabo si combina disciplina con flexibilidad. La influencia de la Madera Yin suaviza su carácter y le ayuda a negociar con mayor tacto. Es un buen momento para reestructurar rutinas sin imponerse rigidez. Recomendado: ordenar el espacio de trabajo o el hogar. No recomendado: mostrarse inflexible ante los cambios
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): los Tigres se sentirán llamados a bajar la intensidad y a observar antes de actuar. La energía de la Cabra favorece la tolerancia y la moderación en lugar del impulso. Será un día ideal para conversar en calma con familiares o compañeros. Recomendado: practicar actividades artísticas como la música o el dibujo. No recomendado: embarcarse en discusiones impulsivas
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): los Conejos estarán especialmente favorecidos, ya que la Cabra comparte su sensibilidad y gusto por la armonía. Se abrirán oportunidades para mejorar vínculos afectivos y fortalecer relaciones de confianza. El ambiente se presta para disfrutar de actividades sociales tranquilas. Recomendado: compartir una comida con amigos o familia. No recomendado: aislarse demasiado o posponer compromisos importantes
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): este signo chino puede sentir que la energía calmada de la Cabra ralentiza sus planes, pero también le enseña a observar detalles que suele pasar por alto. Este día ofrece la posibilidad de trabajar en proyectos creativos o de meditar sobre próximos pasos. Recomendado: revisar finanzas o proyectos con calma. No recomendado: exigir resultados inmediatos
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): para la Serpiente, la Cabra Yin ofrece un terreno fértil para la reflexión espiritual y la conexión con la intuición. Podrán obtener claridad en decisiones personales si se permiten un momento de silencio. Recomendado: practicar meditación o escritura introspectiva. No recomendado: exponerse a ambientes caóticos o ruidosos
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): los Caballos percibirán un respiro en medio de su dinamismo habitual, lo que les ayudará a enfocarse en asuntos emocionales. Es un día para reconciliaciones y conversaciones importantes. Recomendado: realizar actividades en grupo que refuercen vínculos. No recomendado: tomar decisiones precipitadas en el ámbito laboral
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): las personas Cabra se sentirán en plena sintonía con la energía del día, lo que potenciará su creatividad y su capacidad de empatía. Habrá inspiración para comenzar proyectos relacionados con arte o bienestar personal. Recomendado: decorar un espacio, iniciar un nuevo hobby o visitar un lugar natural. No recomendado: caer en el exceso de autocrítica o en dramatismos innecesarios
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): los Monos deberán moderar su impulso de moverse constantemente y enfocarse en la calidad en lugar de la cantidad. La Cabra les enseña a disfrutar de lo simple y a escuchar más a los demás. Recomendado: participar en actividades colaborativas o voluntariado. No recomendado: buscar protagonismo en exceso
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): sentirá que sus esfuerzos de perfección se ven suavizados por la influencia de la Cabra, que le invita a ser más tolerante. Este es un buen día para limar asperezas con personas cercanas. Recomendado: organizar reuniones pequeñas o trabajar en equipo. No recomendado: criticar en exceso a los demás o a sí mismo
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el Perro hallará un ambiente favorable para la cooperación y el apoyo mutuo. La energía del día le ofrece estabilidad emocional y la posibilidad de fortalecer lazos de confianza. Recomendado: dedicar tiempo a ayudar a un ser querido. No recomendado: cerrarse a recibir apoyo de otros
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la influencia de la Cabra favorece la ternura y la sensibilidad del Cerdo, potenciando su deseo de compartir y cuidar a quienes quiere. Será un día excelente para la unión familiar y las actividades sociales serenas. Recomendado: disfrutar de una comida casera o un encuentro íntimo. No recomendado: gastar en exceso por querer complacer a todos

